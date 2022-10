Apple Music et Apple TV débarqueront sur Windows 11 en 2023

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Windows pouvaient accéder aux services Apple Music et Apple TV via iTunes. Un outil qui était dans le passé l’une des applications Apple les plus populaires, mais au fil du temps, il est devenu une application plutôt problématique et lente, en plus d’être l’histoire de macOS.

De nombreuses rumeurs sur l’apparition de nouvelles applications pour remplacer iTunes dans Windows circulent depuis de nombreux mois, sans aucune confirmation. Mais maintenant, Microsoft a confirmé que les applications Apple Music et Apple TV qui remplaceront iTunes arrivent sur Windows.

Apple Music et Apple TV feront leurs débuts en tant qu’applications distinctes pour Windows en 2023

Microsoft a confirmé aujourd’hui lors de son événement de lancement de nouveaux produits Surface ce que nous attendions tous à un moment donné : les nouvelles applications Apple Music et Apple TV. Ces nouvelles applications sont conçues pour remplacer l’ancien iTunes sous Windows qui, en plus d’être obsolète, a un comportement plutôt erratique.

On ne sait pas dans un premier temps dans quelle technologie ces applications seront développées, mais des fuites précédentes laissaient entendre que ces nouvelles applications allaient être basées sur UWP (Universal Windows Application). Ce sera une amélioration par rapport à iTunes, nous donnant des applications plus légères avec de meilleures performances et une consommation réduite.

Pour le moment, nous ne pourrons pas tester ces nouvelles applications, bien que Microsoft confirme qu’elles arriveront tout au long de l’année à venir. On ne sait pas si Apple proposera une version bêta des applications avant leur lancement, ou au contraire, elle lancera directement les applications à tous les utilisateurs lorsqu’elles seront prêtes.