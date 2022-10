Jony Ive ajoute le producteur d’Apple TV + au CV alors que l’application de rencontres « Bantr » de Ted Lasso devient réelle

Classez cela sous des histoires que nous ne nous attendions pas à voir aujourd’hui de l’univers Apple TV +. Jony Ive semble faire sa première collaboration publique avec Apple depuis qu’il a pris sa retraite du vice-président du design il y a trois ans. Pendant ce temps, l’application de rencontres fictive de la deuxième saison de « Ted Lasso » est sur le point d’être réelle.

Jony Ive, producteur exécutif

Vous souvenez-vous de Jony Ive, le célèbre designer d’Apple responsable de tout, de l’apparence de l’iPhone à iOS 7 ? Après avoir quitté l’entreprise en 2019, Ive a fondé sa propre entreprise de design appelée LoveFrom. Apple était un client et Ive a été crédité en partie pour le nouveau design de l’iMac. Pourtant, il n’y a jamais eu de collaboration publique définitive et l’arrangement a récemment pris fin.

Maintenant, Ive semble ajouter le rôle de producteur exécutif à sa liste d’emplois post-Apple, un peu comme l’ennemi et ancien collègue Scott Forstall. Apple attribue à Ive le rôle de producteur aux côtés de Woody Harrelson pour le prochain film d’animation TV+ :

Matthew Freud présente un film de Charlie Mackesy, produit par Cara Speller, lauréate d’un Emmy Award et nominée aux Oscars (« Love, Death & Robots », « Pear Cider and Cigarettes », « Rocket & Groot ») de NoneMore Productions et JJ Abrams, lauréat d’un Emmy Award et Hannah Minghella de Bad Robot Productions. Réalisé par Peter Baynton (« The Tiger Who Came To Tea ») et Charlie Mackesy, le film est adapté du livre original en collaboration avec Jon Croker (« Paddington 2 »). Le film est produit par Jony Ive et le nominé aux Oscars Woody Harrelson (« Three Billboards Outside Ebbing, Missouri »). Musique originale du compositeur Isobel Waller-Bridge, interprétée par le BBC Concert Orchestra et dirigée par Geoff Alexander.

« Le garçon, la taupe, le renard et le cheval » est basé sur un livre du même nom et fera ses débuts ce Noël. À moins qu’il n’y ait un autre Jony Ive qui court à Hollywood, il semble que Ive et son ami Woody Harrelson (qui a assisté au dévoilement de l’arbre de Noël de Jony) soutiennent le projet impliquant JJ ​​Abrams. (J’ai également influencé la conception d’un sabre laser utilisé dans le premier film Star Wars de JJ.)

Bantr sur Bumble

Pendant ce temps, et je me rends compte que ce mot fait beaucoup de travail ici, l’application de rencontres fictive de la deuxième saison de « Ted Lasso » prend vie grâce à un partenariat avec l’application de rencontres réelle Bumble. Non, sérieusement, on ne plaisante pas :

Dans Ted Lasso, Bantr demande aux utilisateurs de discuter sans voir aucune photo les uns des autres afin qu’ils puissent créer une connexion uniquement basée sur leurs conversations. Pour célébrer la comédie primée aux Emmy Awards et pour offrir un nouveau voyage de rencontres passionnant à notre communauté, Bumble donne vie à une expérience Bantr.

Bantr Live, comme s’appelle la nouvelle fonctionnalité Bumble, sera mise en ligne le 13 octobre, avec l’ouverture des inscriptions demain. La fonctionnalité inspirée du Lasso sera disponible tous les jeudis à 19 h, heure locale, pour Bumblers jusqu’en 2022. Honnêtement, à quel point est-ce étrange de sortir en 2022 ? Quoi qu’il en soit, faites-nous savoir ou ne nous faites pas savoir comment votre expérience se passe sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :