One Piece conquiert Times Square, car l’équipage de Luffy a envahi les écrans de New York

L’événement était organisé à l’occasion de la sortie en salles de Red, le nouveau film consacré à l’œuvre d’Eiichiro Oda.

Un compte à rebours. La même séquence reproduite sur des dizaines d’écrans. Juste un indice : un chapeau de paille appuyé contre les chiffres qui défilent. Le compte à rebours se termine. Le jolly roger le plus célèbre de l’histoire du manga apparaît et le chapeau de paille commence à descendre. Lorsqu’il atteint le bas de l’écran principal, tout Times Square se synchronise et se remplit des protagonistes de One Piece, le manga sur la piraterie écrit et dessiné par Eiichiro Oda. Le soir du 9 octobre, la place la plus emblématique de New York s’est remplie de publicités pour le film Red, le dernier film consacré à One Piece.

Le film est déjà sorti dans d’autres pays, à commencer par le Japon. Il sortira dans les salles américaines le 4 novembre. L’événement a réuni fans de la saga et professionnels. Sur TikTok et Instagram, vous pouvez trouver des images représentant des fans déguisés en protagonistes du travail d’Oda tandis que sur Twitter, le commentaire de Colleen Clinkenbeard, la doubleuse anglaise de Luffy, est apparu : « Je n’ai pas de mots. One Piece a pris d’assaut Time Square ce soir et c’était incroyable. Mon cœur éclate ».

Quand One Piece Red sortira en Italie

One Piece est le manga des records. En août, il a dépassé les 500 millions d’exemplaires vendus. Sa popularité a également explosé en dehors du Japon. En plus des États-Unis, Red arrivera également en Italie où il sera dans les salles à partir du 1er décembre avec le doublage italien. Ceux qui ne peuvent pas attendre jusqu’à cette date pourront le voir avec des sous-titres dans la langue originale les 7 et 8 novembre. Le film est réalisé par Gorō Taniguchi et a été produit par Toei Animation.