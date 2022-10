Parce qu’Elon Musk a aussi réussi à énerver Taïwan

Après avoir proposé un plan de paix en Ukraine, l’homme le plus riche du monde tente d’en lancer un pour parvenir à un accord entre la Chine et Taïwan. Encore une fois, les réactions ne sont pas les meilleures.

« Musk, tu ne t’amuses pas ? » C’est le titre de l’interview publiée par le Financial Times avec l’homme le plus riche du monde. Ce qui se passait dans l’esprit d’Elon Musk n’a jamais été clair, mais cette semaine, même ses biographes les plus attentifs ont été déconcertés par ses mouvements. Le fondateur de Tesla a lancé une nouvelle offre d’achat pour Twitter, a proposé un plan de paix pour l’Ukraine (très biaisé en faveur de la Russie) et a maintenant décidé d’intervenir également à Taïwan.

Dans l’entretien avec Roula Khalaf, il a avancé une série d’hypothèses pour arrêter d’arrêter les tensions entre la Chine et Taïwan : « Ma solution est de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement accessible, ne fera probablement pas plaisir à tout le monde. Ils pourraient avoir un accord similaire à Hong Kong, encore plus clément ». Le choix de Musk d’intervenir de manière aussi décisive sur une question beaucoup plus complexe a réussi à attirer les critiques de plusieurs politiciens taïwanais.

« La liberté et la démocratie ne sont pas à vendre »

Hsiao Bi-Khim est l’ambassadeur de Taïwan aux États-Unis. C’est de son compte Twitter que l’une des réponses les plus dures à Musk est venue : « Taiwan vend beaucoup de produits, mais notre liberté et notre démocratie ne sont pas à vendre. Toute proposition durable pour notre avenir doit être décidée de manière pacifique, libre de toute coercition et respectueuse de la volonté démocratique du peuple de Taiwan ».

Chen Shih-chung du Parti démocrate progressiste a demandé à Musk de suivre la même ligne adoptée en faveur de l’Ukraine, lorsque l’homme d’affaires avait choisi de soutenir Kiev en ouvrant son réseau satellite Starlink pour les territoires envahis : « Je demande à Elon de se conformer aux mêmes valeurs démocratiques concernant Taïwan ».

L’ancien ministre taïwanais des Transports Lin Chia-lung, qui a accusé Musk d’avoir pris position en faveur de la Chine uniquement pour des intérêts de portefeuille, est plus clair : « Il a faim du marché chinois. Musk fait du commerce avec le diable et nous ne serons pas influencés par sa parole ». L’une des usines Tesla les plus importantes de Shanghai. Ce n’est pas une usine satellite mais l’un des hubs les plus importants pour l’entreprise : en 2021, près de la moitié des voitures produites par l’entreprise sont arrivées d’ici.