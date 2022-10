Nvidia RTX Titan Ada aurait été annulé après avoir fait fondre des blocs d’alimentation et déclenché des disjoncteurs

Moulin à rumeurs: Le RTX 4090 Ti ou Lovelace Titan de niveau divin que beaucoup attendaient aurait été mis en attente par Nvidia parce qu’il déclenchait des disjoncteurs, faisait fondre des blocs d’alimentation et se dissolvait parfois. On pense que lorsque (si) elle arrive, la carte pourrait être l’une des premières à contenir de la mémoire GDDR7.

Avec son TDP de 450 W, son PDSF de 1 600 $ et ses 24 Go de GDDR6X cadencés à 21 Gbit/s, le RTX 4090 est un monstre à tous égards. Cependant, nous avions entendu beaucoup de rumeurs avant le lancement par Ampère d’un produit phare Lovelace avec 48 Go de mémoire à 24 Gbps et un TGP de 900 W.

Selon Moore’s Law is Dead, qui peut certes être un peu hasardeux avec ses affirmations, cette carte est le Titan Ada. La chaîne cite une source qui s’est avérée « plus que légitime » au cours des six derniers mois, alors prenez tout cela avec un peu de sel.

Source ajoute que le Titan Ada n’a jamais eu de TGP de 800 W à 1 000 W comme beaucoup le prétendent, mais qu’il était d’environ 600 W à 700 W lors des tests. Il était censé être si grand que la carte mère était généralement montée sur le côté de la carte, par opposition à la carte étant installée dans la carte mère. On dit également qu’il nécessite deux connecteurs d’alimentation à 16 broches, qu’il a quatre emplacements d’épaisseur et qu’il contient le GPU AD102 complet plutôt que la version réduite trouvée dans le RTX 4090.

Mais il semble que le Titan Ada était tout simplement trop de carte à gérer, déclenchant les blocs d’alimentation, cassant les blocs d’alimentation et fondant. En tant que tel, le projet a été annulé, du moins pour le moment.

Ce n’est qu’une théorie, mais Nvidia pourrait sortir une carte Titan Ada à l’avenir. L’entreprise pourrait attendre que la mémoire 27 Gbps ou GDDR7 arrive en premier, permettant plus de cœurs CUDA sans augmenter la consommation d’énergie. Les Titans ont traditionnellement été davantage destinés aux créateurs, aux chercheurs et aux entreprises, donc même avec ces demandes de puissance et ce qui sera sans aucun doute un prix comique, il vendra probablement encore beaucoup d’unités.

Dans d’autres nouvelles sur les cartes graphiques, nous venons de voir la Radeon RX 6900 XT, qui peut égaler le meilleur de la génération actuelle de Nvidia, tomber en dessous de 700 $.