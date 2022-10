Starling Home Hub 12.0 apporte la prise en charge de HomeKit Secure Vidéo à la nouvelle Nest Doorbell

Si vous aimez utiliser les produits Google et Apple pour la maison intelligente, vous devez utiliser le Starling Home Hub. Dans mon avis initial, j’ai noté qu’il s’agissait d’un moyen simplifié et clé en main d’ajouter tous vos produits Nest et Google Home à HomeKit. Au cours des deux dernières années et demie, l’équipe derrière le produit a a continué pour publier des mises à jour pour rendre le produit encore meilleur. Aujourd’hui, la version 12.0 du micrologiciel ajoute la prise en charge de la nouvelle sonnette Nest qui inclut l’enregistrement continu.

Une fois que vous avez déballé le Starling Home Hub, que vous le branchez à l’alimentation et à un port de routeur/Switch ouvert (pas de Wi-Fi), vous accédez à setup.starlinghome.io sur n’importe quel navigateur du nom du réseau pour commencer. Starling Home Hub fonctionne avec les comptes Nest et les comptes Google qui gèrent les produits Nest. Il fonctionne même avec une authentification à deux facteurs pour les comptes Google. Au cours des deux années où j’ai utilisé le produit, je n’ai jamais eu de problème de connectivité. Si vous avez déjà l’appareil, vous mettrez à jour le micrologiciel à partir de cette section.

La mise à jour du micrologiciel 12.0 de Starling Home Hub ajoute une prise en charge complète de la nouvelle sonnette Nest, y compris HomeKit Secure Vidéo, ce qui indique qu’avec la sonnette Nest, vous obtenez un historique complet des événements dans l’application Home d’Apple, ainsi que des notifications riches et des zones d’activité HomeKit. Cette mise à niveau ne change pas non plus ce que vous pouvez faire avec l’application Google Home. Ils fonctionnent très bien les uns à côté des autres.

L’équipe de Starling Home Hub est assez impressionnée par la sonnette Nest et HoneKit jusqu’à présent. Ils ont inclus cette note dans l’e-mail envoyé à leurs clients.

Nous testons la nouvelle sonnette depuis que nous avons mis la main dessus, et nous pensons en fait que c’est l’une des meilleures sonnettes vidéo que nous ayons jamais vues pour la réactivité et la qualité d’image, de jour comme de nuit, grâce au traitement d’image intégré de Google – malgré le fait que le capteur de la caméra lui-même n’est qu’en résolution HD.

Starling Home Hub est disponible moyennant des frais uniques de 99 $ sans frais d’abonnement. Il fonctionne avec tous les produits Google Home. Avec Starling Home Hub, vous pouvez connecter tous les produits Nest Cam, Doorbell, Thermostat, Protect, Secure et Nest × Yale Lock à HomeKit et Siri. Il vous permet également de diffuser de l’audio depuis n’importe quel appareil Apple via AirPlay vers Nest Audio, Mini ou Google Nest Hub. Si vous recherchez une option pour la nouvelle Nest Doorbell et HomeKit, Starling Home Hub est à peu près l’option la plus simple disponible.

