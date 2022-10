Steam Deck enfin disponible sans réservation, le dock officiel est désormais disponible

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Valve a supprimé le système de réservation pour le Steam Deck dans certaines régions. Cela indique que, pour la première fois depuis sa sortie, les joueurs peuvent recevoir la console portable une ou deux semaines seulement après l’avoir commandée. La station d’accueil officielle est désormais également disponible, ajoutant de la connectivité et servant de station de charge pour le système.

Valve vient d’annoncer que la station d’accueil Steam Deck est enfin disponible. La société a dévoilé la console portable il y a plus d’un an, et elle a dû faire face à de multiples retards et pénuries de composants en essayant de mettre le dock officiel sur le marché depuis lors.

La station d’accueil maintient Steam Deck à la verticale et s’y connecte via un port USB-C. Il fournit une quantité décente de connectivité supplémentaire, y compris trois ports USB-A 5 Gbps, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0. Les utilisateurs peuvent choisir de brancher la station d’accueil via l’alimentation fournie pour charger la console et fournir du jus supplémentaire aux périphériques USB.

Les utilisateurs peuvent désormais facilement connecter une souris, un clavier et plusieurs écrans externes (jusqu’à [email protected] ou [email protected]) au Steam Deck, le transformant en remplacement d’ordinateur portable/de bureau lorsqu’il est connecté. Cependant, contrairement à la Nintendo Switch, l’ordinateur de poche de Valve ne fonctionnera pas mieux lorsqu’il est connecté.

La station d’accueil Steam Deck coûte 89 $ et est actuellement en stock et a un délai de livraison prévu d’une à deux semaines.

En parlant de délai de livraison, Valve a annoncé des nouvelles plus intéressantes pour les acheteurs potentiels de Steam Deck. Depuis la sortie de la console, la demande a dépassé l’offre et les clients ont dû faire des réservations et attendre (généralement des mois) jusqu’à ce qu’ils puissent l’acheter. Ce système de file d’attente a maintenant disparu dans la plupart des régions, Valve expédiant l’ordinateur de poche une à deux semaines après que quelqu’un a passé une commande.

Enfin, Valve a également publié une nouvelle mise à jour du firmware (SteamOS 3.3.2) pour le Deck. Il améliorerait considérablement l’expérience de connexion, non seulement pour la station d’accueil officielle, mais également pour les stations d’accueil et les concentrateurs USB-C tiers. La mise à jour apporte également d’autres améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs, et elle devrait être disponible sur tous les Steam Decks dès maintenant.