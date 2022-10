Elon Musk demande de retarder l’essai Twitter accordée, mais l’achat doit être terminé d’ici le 28 octobre

En un mot : Elon Musk et Twitter ne seront pas jugés l’un contre l’autre dans dix jours maintenant que l’homme le plus riche du monde a accepté d’acheter la plateforme à son prix initial de 54,20 dollars par action, soit 44 milliards de dollars. La mise en garde est que la transaction doit être terminée d’ici le 28 octobre; sinon, le procès aura lieu en novembre.

La saga apparemment sans fin qui est la querelle en cours de Musk avec Twitter a pris une autre tournure lundi lorsque le patron de Tesla a fait demi-tour et a décidé qu’il achèterait la société au prix initialement convenu, près de trois mois après avoir renoncé à l’acquisition suite à des allégations. il y a beaucoup plus de faux comptes sur le site que ne le prétend Twitter.

On soupçonne que Musk a encore changé d’test, car il semblait de plus en plus probable que la loi serait du côté de Twitter dans la bataille juridique à venir.

Mais la navigation n’a pas été facile depuis que Musk a décidé qu’il paierait les 44 milliards de dollars que veut Twitter. Hier, il a demandé au juge président, Kathaleen McCormick, de suspendre tout litige alors qu’il cherche à obtenir un financement pour l’accord. McCormick a maintenant accepté la demande.

L’achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout – Elon Musk (@elonmusk) 4 octobre 2022

Un représentant a déclaré que Musk finalisait toujours un programme de financement par emprunt de 12,5 milliards de dollars nécessaire pour finaliser l’achat, mais qu’il ne serait pas prêt avant le 17 octobre. On suppose que Musk pourrait vendre plus de ses actions Tesla pour aider à financer l’accord si nécessaire. Les deux parties ont jusqu’à 17 heures le 28 octobre pour finaliser la transaction ou le procès commencera le mois prochain.

Fait intéressant, les avocats de Musk ont ​​fait valoir que la plate-forme ne « prendrait pas oui pour une réponse » et n’accepterait pas de suspendre le procès.

Compte tenu de tout ce que Musk a traversé dans ses tentatives pour retarder le procès, Twitter n’est pas convaincu à 100% qu’il ne s’agit pas d’une autre tactique du milliardaire – la société a déclaré que sa demande de retard comprenait des dispositions qui sont « une invitation à de nouveaux méfaits ». et du retard. » Mais alors il a de bonnes raisons d’être méfiant. Un dossier Twitter affirme qu’un représentant de l’une des banques prêteuses de Musk a déclaré qu’hier matin, ils n’avaient pas été avisés qu’il avait l’intention de conclure l’accord.

« Les accusés peuvent et doivent fermer la semaine prochaine », ont déclaré les avocats de Twitter. « Jusqu’à ce qu’ils le fassent, cette action n’est pas sans objet et devrait être portée devant les tribunaux. »

Il semble que Musk prenant le contrôle de Twitter n’est toujours pas gagné d’avance, surtout si le financement par emprunt ne se matérialise pas. Cette saga pourrait encore avoir quelques chapitres de plus.