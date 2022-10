2K Games confirme que les détails de l’utilisateur ont été volés lors d’une violation de données le mois dernier

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La filiale de Take-Two, 2K Games, a averti les utilisateurs que les données volées lors d’une violation subie le mois dernier sont toujours exploitées et qu’ils doivent surveiller toute activité suspecte sur leurs comptes. La société a découvert que le ou les auteurs se sont emparés d’adresses e-mail, de noms et d’autres informations personnelles, mais elle ne pense pas que des détails financiers ou des mots de passe aient été pris.

Alors que la société faisait face aux retombées de la fuite de GTA 6 le mois dernier, Take-Two a annoncé qu’elle avait subi un autre piratage le 19 septembre, bien que la victime soit cette fois la filiale 2K Games.

Le pirate a réussi à obtenir les informations d’identification du système appartenant à un fournisseur que 2K utilise pour exécuter sa plate-forme d’assistance. Une fois que l’acteur de la menace a eu accès aux adresses e-mail des clients, il a envoyé des e-mails d’apparence officielle contenant des liens malveillants qui téléchargeraient des logiciels malveillants voleurs de mots de passe. 2K a tweeté un avertissement de ne pas ouvrir d’e-mails ni de cliquer sur des liens provenant de son compte d’assistance aux jeux.

Il a été conseillé à toute personne ayant déjà cliqué sur le lien de réinitialiser tous les mots de passe de compte utilisateur stockés dans son navigateur, d’activer l’authentification multifacteur si disponible, d’installer et d’exécuter un bon programme antivirus et de vérifier les paramètres de son compte de messagerie pour voir s’il y a transfert. des règles avaient été ajoutées.

Salut les gens, veuillez lire un message important de notre équipe d’assistance à la clientèle. Merci. pic.twitter.com/yKI18eL7mY — Assistance 2K (@2KSupport) 20 septembre 2022

2K Games a engagé un tiers pour mener à bien une enquête médico-légale sur la violation. Hier, il a été confirmé qu’en plus des e-mails, le pirate informatique avait accédé et copié les noms des clients, les numéros d’identification du service d’assistance, les gamertags et les détails de la console.

La bonne nouvelle pour les utilisateurs est que le portail d’aide en ligne de 2K Games est désormais sûr à utiliser et que les e-mails de l’adresse d’assistance peuvent à nouveau être fiables. Par prudence, le studio a précédemment conseillé à tous les joueurs, et pas seulement à ceux qui ont reçu les e-mails, de réinitialiser les mots de passe de leur compte et de s’assurer que l’authentification multifacteur est activée.

Septembre a été le mois des hacks. Il y avait des avertissements pour les utilisateurs de WordPress, Steam, Uber et autres. Il y a aussi eu la brèche de FastCompany qui a vu des messages racistes envoyés via ses notifications push Apple News.