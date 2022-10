Pour jouer : 5 titres pour les gamers avec peu de temps

Il existe de nombreux types de joueurs : de ceux qui passent plusieurs heures chaque jour à jouer avec ce bac à sable qui nécessite une demi-vie, à ceux qui peuvent à peine passer quelques minutes et ont donc besoin de moments de jeu et de divertissement glorieux et qui ne doivent pas être apprécié en famille. Si vous faites partie de ce dernier groupe, il est très possible que vous ne trouviez pas de très bonnes alternatives, alors nous sommes là pour vous donner un coup de main.

Des jeux à vivre en tris

Tout d’abord, il faut dire qu’il ne faut pas confondre avoir peu de temps et devenir friand d’un jeu étendu. La clé pour que nous puissions en profiter seulement 20 minutes ou une demi-heure à la fois ne réside pas tant dans son développement que dans le fait que les missions qui nous sont confiées ne prennent pas trop de temps à accomplir et que nous pouvons enregistrer nos progrès n’importe où. Un Assassin’s Creed, ou un Diablo, prennent beaucoup de temps pour remplir un objectif, ou atteindre le point sur la carte où nous sauvegardons le jeu, ils sont donc automatiquement exclus de cet article.

Cependant, les cinq que nous vous apportons combinent ces deux possibilités : consacrer juste assez de temps pendant que nous avançons un peu sur le chemin final pour le terminer, ou continuer à éprouver cette agréable sensation de répéter la même tâche pendant des jours, des semaines et des mois. Ce sont donc les cinq que nous avons sélectionnés pour vous.

Totem

Récemment arrivé sur toutes les plateformes existantes sur le marché, c’est le merveilleux voyage photographique d’un protagoniste qui se déplace dans un monde magnifique en noir et blanc. Capturez des moments précis que l’histoire vous demande et remplissez la bobine de photos que vous pourrez ensuite accrocher aux murs de votre maison. Simple, rapide et pour ne pas passer trop de temps en une seule séance.

Railgarde

Ce jeu est en effet vaste, pratiquement sans fin, mais il vous permet de sauvegarder la partie à tout moment pour pouvoir progresser dans des parties d’une demi-heure ou quelque chose comme ça. Son développement est aussi simple qu’efficace : créez un réseau ferroviaire et remplissez-le de trains qui transportent des matières premières, des produits manufacturés d’un endroit à un autre et qui vous rapportent des bénéfices pour continuer à en construire davantage. Une merveille que vous n’avez que sur PC et Nintendo Switch.

Gorogoa

Ce jeu ne nécessite pas beaucoup d’heures et c’est un délice visuel dans lequel nous devons résoudre des énigmes cachées dans les images qui nous sont présentées sous forme d’images, de scènes et de personnages qui bougent avec une beauté écrasante. Plus qu’un jeu vidéo, il y a des moments où cela ressemble à une expérience interactive. Vous l’avez pour mobile, consoles et PC.

Grandir à la maison

Ce qui a commencé comme une démo sans prétention s’est transformé en une merveille avec des étapes procédurales, un personnage qui semble démembré (et dont les bras doivent être manipulés séparément) et un seul objectif : grimper et grimper jusqu’à atteindre le vaisseau spatial qui nous mène. au sommet. Un jeu différent et unique qui, si vous en avez l’occasion, vous fera également essayer sa suite, Grow Up, vous l’avez pour les consoles PC et PlayStation.

Monument Valley

Les deux Monument Valley disponibles pour les téléphones mobiles (vous l’avez dans Apple Arcade) et les tablettes sont deux merveilles qui vous aideront à déstresser et à détendre le chemin que vous empruntez tous les jours au travail ou à l’université. Des perspectives impossibles, des mécanismes à activer, des cartes qui s’ouvrent au fur et à mesure que l’on résout de petits problèmes, et un décor graphique et audio qu’on a rarement vu dans un jeu vidéo.