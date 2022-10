Découvert l’épave du navire qui tentait d’avertir le Titanic du risque d’icebergs

Grâce à un sonar de pointe, l’épave du SS Mesaba, le navire qui a tenté – en vain – d’avertir le Titanic des icebergs, a été identifiée.

L’épave du SS Mesaba. Crédit : Université de Bangor

La fin tragique et peu glorieuse du Titanic, qui a coulé le 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural, aurait pu être évitée si quelqu’un avait tenu compte du message d’alarme sur la présence d’icebergs envoyé au paquebot par le capitaine du navire marchand à vapeur SS Mesaba, qui à l’époque il traversait l’océan Atlantique. Aujourd’hui, 104 ans après le naufrage du sous-marin allemand UB 118, l’épave du cargo a été précisément identifiée au fond de la mer d’Irlande. C’est ce qu’ont découvert des scientifiques de l’université de Bangor (Pays de Galles), qui ont utilisé un sonar multifaisceaux de dernière génération équipant le navire de recherche Prince Madog.

Trouver l’emplacement exact du SS Mesaba n’a pas été facile du tout, car il s’agit de l’une des 270 épaves réparties sur 7 500 milles carrés de la mer d’Irlande. Pour beaucoup d’entre eux, en effet, il n’y a aucune information historique, d’ailleurs dans le passé la position présumée du paquebot marchand avait déjà été mal identifiée. Tout ce que l’on savait, c’est que le 1er septembre 1918, il avait été coulé avec une torpille à environ 20 miles au nord-est de Tuskar Rock dans le canal St Georges. Le bateau de 150 mètres avait quitté Liverpool et faisait partie d’un convoi maritime. Une vingtaine de membres d’équipage sont morts à la suite du naufrage du sous-marin qui, quelques jours plus tôt, avait également détruit un autre vapeur, l’ANT CASSAR.

Crédit : Université de Bangor

L’épave du navire qui a tenté d’avertir le Titanic est restée cachée pendant plus de 100 ans, jusqu’à ce que les scientifiques de l’Université de Bangor soient correctement identifiés. « L’expérience et les ressources uniques dont nous disposons à l’Université de Bangor, telles que le « Prince Madog », nous permettent de mener des recherches scientifiques de haute qualité d’une manière extrêmement rentable. L’identification d’épaves telles que celles documentées dans la publication pour la recherche historique et les études d’impact sur l’environnement n’en est qu’un exemple. Nous avons également examiné ces sites d’épaves pour mieux comprendre comment les objets sur le fond marin interagissent avec les processus physiques et biologiques, ce qui peut à son tour aider les scientifiques à soutenir le développement et la croissance du secteur de l’énergie marine », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, le Dr. Michael Roberts de la Welsh University School of Ocean Sciences, qui a lui-même mené les enquêtes sonar. Toutes les épaves identifiées ont été décrites dans le livre « Echoes from the Deep » du Dr Innes McCartney.

Comme indiqué, le message radio du SS Mesaba envoyé au capitaine du Titanic – Edward Smith – n’a pas été entendu, simplement parce qu’il n’a jamais atteint le pont. Le capitaine du marchand a averti de la présence d’icebergs dans les eaux glaciales de Terre-Neuve, mais les opérateurs radio ne l’ont pas transféré à Smith simplement parce qu’ils étaient surchargés de messages privés à envoyer aux passagers, en raison d’une panne du système de communication radio qui avait persisté depuis la veille. . Le vapeur Amerika a également tenté d’avertir le Titanic des icebergs, mais en vain. Le paquebot géant en a heurté un juste avant minuit et a coulé en quelques heures, tuant 1 500 personnes. OceanGate Expeditions a récemment publié des images de très haute qualité de l’épave du Titanic.