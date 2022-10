Qui est Dream, le youtubeur qui a caché son visage à 30 millions d’abonnés (à ce jour)

Ce créateur a également deux Guiness World Records : c’est la chaîne Minecraft la plus suivie au monde et a créé le gameplay Minecraft le plus regardé de l’histoire de la plateforme.

En un peu plus de 5 minutes, l’une des chaînes les plus suivies au monde sur YouTube a définitivement changé de cap. Le YouTuber Dream a sorti une vidéo intitulée « salut, je suis Dream » et dans ce clip, il a révélé son vrai visage aux 30 millions d’abonnés de sa chaîne. Dream, ou plutôt Clay, avait remporté un énorme succès avec les vidéos Minecraft, l’un des jeux vidéo les plus populaires sur la plateforme de partage de vidéos. Sa chaîne a ouvert ses portes en 2014 mais le premier gameplay traçable est sorti fin 2019 et la vidéo la plus populaire a atteint 115 millions de vues.

Les performances de Dream sont également entrées dans le Guinness des records. En août 2022, il a reçu cette certification pour avoir battu deux records : le plus grand nombre d’abonnés à une chaîne YouTube dédiée uniquement à Minecraft et le plus grand nombre de vues pour une vidéo Minecraft.

Dans tout cela, Dream ne s’était jamais montré en vidéo et les quelques fois où il était apparu, il l’avait fait en portant un masque avec un emoji souriant. Plus le canal grandissait, plus la pression augmentait. Ils étaient nombreux à vouloir découvrir son identité : « Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent dévoiler mon visage. Et maintenant c’est devenu trop »

« J’ai enlevé mon masque pour me déplacer dans le monde »

Clay a expliqué qu’il avait également enlevé son masque pour commencer à faire d’autres types de vidéos. « Je continuerai à apporter les vidéos habituelles, mais j’apporterai du nouveau contenu à IRL. Je veux faire le tour du monde. » IRL est l’acronyme de In real life : en pratique, ce sont des vlogs retirés de la gaming station.

« Cette chaîne est la preuve vivante que n’importe qui peut faire n’importe quoi. Il peut y avoir n’importe qui derrière le masque. Je vous aime les gars, du fond du cœur ». Avant de clore le clip dans lequel il montrait pour la première fois son visage, Dream a voulu insuffler un dernier doute à ses fans : « L’affaire est réglée. C’est moi. Ou peut-être que je suis acteur. Je pourrais être acteur. »