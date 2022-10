Apple et l’Université de l’Illinois travaillent avec Meta, Google et bien d’autres sur le projet d’accessibilité vocale

Apple et l’Université de l’Illinois s’associent à Google, Meta et à d’autres entreprises technologiques pour collaborer sur un projet appelé Speech Accessibility Project. L’objectif de l’initiative est d’étudier et d’améliorer la manière dont les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent être réglés pour améliorer la reconnaissance vocale des utilisateurs atteints de maladies qui affectent la parole, notamment la SLA et le syndrome de Down.

Engadget est le premier à rendre compte du projet d’accessibilité de la parole qui n’a pas encore été mis en ligne au moment de la rédaction. Selon le rapport, les entreprises technologiques travaillant avec l’Université de l’Illinois comprennent Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft. L’équipe à but non lucratif Gleason, qui aide les personnes vivant avec la SLA, et la Fondation Davis Phinney pour la maladie de Parkinson travaillent également sur le projet d’accessibilité à la parole.

Les maladies qui affectent la parole touchent des dizaines de millions de personnes rien qu’aux États-Unis, selon les National Institutes of Health. Apple et d’autres entreprises technologiques ont innové dans le domaine des assistants vocaux au cours de la dernière décennie avec des outils tels que Siri, Amazon Alexa, Google Assistant et autres. Apple a également investi dans des technologies telles que VoiceOver et Voice Control qui sont les meilleures de leur catégorie pour les utilisateurs souffrant de basse vision ou de manque de mobilité.

Cependant, les fonctionnalités vocales ne sont aussi bonnes que les algorithmes qui les alimentent, et cela est essentiel pour atteindre les utilisateurs atteints de la maladie de Lou Gehrig, de paralysie cérébrale et d’autres conditions qui affectent la parole.

