Apple annule son plan pour augmenter la production de l’iPhone 14 en raison de la baisse de la demande

La situation dans son ensemble : Apple serait en train de revenir sur ses plans pour augmenter la production de son iPhone 14 récemment sorti à la suite d’une demande plus faible que prévu. Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg qu’Apple avait demandé aux fournisseurs de limiter l’assemblage jusqu’à six millions d’unités au cours du second semestre 2022. Les sources ont déclaré qu’Apple visait désormais à fabriquer 90 millions de combinés d’ici la fin de l’année, ce qui est plus proche des prévisions initiales d’Apple pour l’été et reflète plus ou moins le nombre de modèles d’iPhone 13 que la société a produits au cours de la même période en 2021.

L’une des raisons de la baisse pourrait être la crise économique que connaît actuellement la Chine. Selon une note de Jefferies, les ventes d’iPhone 14 au cours des trois premiers jours de disponibilité ont baissé de 11% en Chine par rapport à son prédécesseur un an plus tôt.

L’économie mondiale, y compris la flambée de l’inflation et les craintes de récession, a également un impact sur le marché global des smartphones. Nous sommes passés d’un environnement où les contraintes d’approvisionnement tiraient le marché vers un marché contraint par la demande, a déclaré Nabila Popal, chercheur chez IDC.

Selon IDC, les expéditions de smartphones ont baissé de 8,7 % au deuxième trimestre – le quatrième trimestre consécutif de baisse des expéditions. Pire encore, la société de recherche s’attend à ce que les livraisons mondiales de smartphones diminuent de 6,5% à 1,27 milliard pour l’année complète.

Certaines des sources ont déclaré que la demande pour les modèles Pro haut de gamme d’Apple est en fait plus forte que pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus d’entrée de gamme. Dans un cas, un fournisseur déplace même son attention des modèles moins chers vers les offres haut de gamme.

Vos habitudes d’achat récentes reflètent-elles cette tendance ? Autrement dit, préférez-vous faire des folies sur un combiné phare et peut-être le garder plus longtemps que vous ne le feriez normalement ? Ou êtes-vous du genre à mettre régulièrement à jour votre téléphone ? Peut-être préférez-vous acheter des modèles économiques pour en avoir le plus pour votre argent ? J’utilise toujours un produit phare que j’ai acheté en 2016, mais l’attrait de plus de stockage, d’un écran plus grand et de meilleurs appareils photo pourrait me voir faire du shopping dans un avenir pas trop lointain.