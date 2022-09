Les analyses AirPods Pro 2 révèlent le but caché potentiel de la nouvelle boucle de lanière

Les AirPods Pro 2 ont été lancés vendredi dernier en tant que première nouvelle version d’Apple depuis leur lancement initial en 2019. Certains des changements les plus importants concernent le boîtier de charge qui l’accompagne, avec un nouvel étui de longe, l’intégration Find My et des haut-parleurs intégrés.

Un nouveau scanner CT regarde les AirPods Pro 2 de Lumafield montre un coup d’œil à l’intérieur du boîtier de charge AirPods Pro 2, et il semble qu’il pourrait y avoir plus dans ce nouvel étui de longe qu’il n’y paraît.

Le scanner montre que la disposition interne du nouveau boîtier de charge AirPods Pro 2 est à peu près la même que la première génération. Il y a deux batteries entourant la carte mère principale aux côtés d’aimants pour maintenir le couvercle fermé et maintenir chacun des écouteurs en place. Il y a également quatre aimants autour de la bobine de charge sans fil pour prendre en charge la charge MagSafe.

Là où les choses deviennent intéressantes, cependant, c’est lorsque vous regardez l’œillet métallique sur le côté du boîtier de charge. Apple dit que c’est uniquement là pour l’étui de lanière, mais les tomodensitogrammes suggèrent quelque chose de plus :

Il y a un nouvel œillet en métal sur le côté du boîtier. Apple dit que c’est pour un cordon, mais il semble servir un objectif supplémentaire : il fait 4 mm de profondeur et 18 mm de long, avec une queue cachée qui est connectée à un tampon métallique autour du port Lightning. Peut-être s’agit-il d’une antenne pour prendre en charge le suivi amélioré « Find My ».

Que ce soit vrai ou non n’est pas clair à ce stade. Les gens d’iFixit auront probablement un démontage physique à un moment donné, ce qui pourrait nous en dire plus. Il est logique, cependant, qu’Apple doive apporter quelques modifications au boîtier pour prendre correctement en charge Find My.

Avez-vous déjà acheté le nouvel AirPods Pro 2 ? Si oui, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :