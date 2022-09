Jamf lance JNUC 2022 avec de nouveaux outils d’accès à distance, des améliorations de Jamf Trust, des mises à niveau de Jamf Protect, etc.

Aujourd’hui, Jamf a lancé son 13e JNUC annuel à San Diego, en Californie. Aujourd’hui au JNUC 2022, Jamf est rejoint par des partenaires tels qu’Apple, Google, Okta Microsoft, Amazon Web Services et SwiftConnect, ainsi que par les clients American Airlines et HSBC. Jamf a expliqué comment son engagement envers l’innovation continue des produits aide les entreprises à adapter leurs processus et systèmes commerciaux afin de tirer pleinement parti des produits Apple.

« L’objectif du JNUC de cette année est de simplifier la gestion et la sécurité des appareils utilisés pour le travail. Pour ce faire, nous posons deux questions à Jamf Nation : vos utilisateurs aiment-ils la technologie qu’ils utilisent pour le travail, et vos équipes informatiques et de sécurité font-elles confiance à cette technologie ? Notre objectif chez Jamf est de nous assurer que la réponse à ces deux questions est un « oui » retentissant, avec ce que nous appelons Trusted Access », a déclaré Dean Hager, PDG de Jamf. « Trusted Access place l’inscription à la base – que ce soit pour un BYO ou un appareil appartenant à l’entreprise – et établit l’utilisateur comme un utilisateur de confiance. Il garantit également que seuls les appareils sûrs peuvent accéder aux ressources de travail pour protéger les données de l’entreprise. Pour les appareils inscrits et sûrs, leur accès aux ressources est totalement transparent. L’utilisateur peut travailler n’importe où, accéder à toutes les ressources de l’entreprise dont il a besoin et n’a pas besoin de plusieurs codes d’accès pour rester productif.

Les principaux points forts des annonces JNUC 2022 de Jamf incluent :

Améliorations BYOD

Jamf a présenté ses propres technologies de déploiement pour les appareils BYOD, toutes basées sur des flux de travail spécifiques à Jamf et Apple. Grâce à ces fonctionnalités, les employés n’ont plus besoin d’avoir sur eux deux téléphones portables, l’un pour les appels professionnels et l’autre pour un usage personnel.

Le nouveau flux de travail inclut ces fonctionnalités clés :

Auto-inscription et configuration des employés sans intervention nécessaire du service informatique

Partitionnement sécurisé des appareils pour un travail sécurisé avec une partition séparée pour la confidentialité personnelle

L’authentification unique basée sur l’identité dans le cloud permet d’accéder à toutes les applications professionnelles et aux données de l’entreprise.

Installation de l’application en libre-service avec la sécurité basée sur l’application activée automatiquement configurée

Accès privé VPN cloud nouvelle génération aux ressources de l’entreprise

Blocage automatique zéro confiance de tous les appareils compromis

Cartes d’identité d’entreprise installées dans Apple Wallet pour accéder aux bureaux physiques

Vous pouvez facilement configurer deux eSims, prenant en charge une ligne téléphonique professionnelle et une ligne personnelle.

Le mode Focus d’Apple vous permet de transformer votre iPhone personnel en un téléphone professionnel pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Sécurité des appareils prête à l’emploi

Jamf a rendu l’expérience de déploiement sans contact encore meilleure en rationalisant son processus. Le logiciel de gestion basé sur Apple de Jamf permet aux organisations de configurer, sécuriser et déployer des appareils entièrement personnalisés directement auprès des utilisateurs finaux. Avec Jamf Trust, il est plus facile pour le service informatique de permettre aux utilisateurs finaux de configurer et de protéger leurs appareils contre les cyberattaques dès la sortie de l’emballage. L’application Jamf Trust lie l’identité de l’utilisateur à l’appareil, de sorte que les services de sécurité de Jamf sont configurés de manière dynamique en fonction de leur rôle et des informations de l’utilisateur.

De plus, Jamf Protect bénéficiera d’une collecte de données de télémétrie de point de terminaison riche et d’un nouveau mode de déploiement hors ligne qui transmet la télémétrie directement à un SIEM pour les clients ayant des exigences de conformité élevées, ce qui facilite encore la protection des points de terminaison.

Rien que l’année dernière, Jamf a scanné plus de 430 millions de domaines uniques. Jamf a été en mesure d’identifier et de bloquer plus de 122 000 attaques de phishing de type « zero-day » au cours de l’année dernière en mesurant une multitude de dimensions – y compris les domaines de premier niveau, l’entropie des sous-domaines et les compositions de domaine – des sites de ses clients.

Lors du JNUC de l’année dernière, Jamf a résolu un problème logiciel supplémentaire pour les utilisateurs et les administrateurs informatiques en les aidant à maintenir leurs applications à jour. L’introduction des programmes d’installation d’applications dans le catalogue d’applications Jamf facilite l’installation de mises à jour logicielles tierces sur un Mac, tout comme l’installation de mises à jour depuis l’App Store.

Lors de la JNUC 2022 de cette année, Jamf a annoncé que sa suite logicielle surveillée comptait plus d’un millier de titres et propose désormais plus d’une centaine d’installateurs d’applications conçus pour réduire considérablement l’effort de travail pour l’informatique tout en améliorant la sécurité de la flotte d’une organisation. Les installateurs d’applications sont d’abord contrôlés et maintenus pendant toute la durée de vie d’un appareil.

Lors de la JNUC 2022, Jamf a annoncé que de nouvelles fonctionnalités App Installer seront bientôt disponibles, notamment des notifications utilisateur améliorées et une installation simplifiée de l’application dans Self Service pour garantir que seules les applications pertinentes pour l’utilisateur – et autorisées par le service informatique – sont affichées dans leurs catalogues d’applications personnalisés.

Accès zéro confiance multicouche

Lors de la JNUC 2022, Jamf a fait passer sa technologie Smart Group au niveau supérieur en synthétisant plusieurs couches de données – y compris les utilisateurs, les appareils et les nouvelles informations sur les risques – dans de puissants flux de travail de sécurité. Les organisations peuvent les utiliser pour identifier automatiquement les menaces et prendre des mesures à leur sujet. De plus, Jamf peut désormais imposer l’utilisation de fournisseurs d’identité cloud d’accès privé comme Okta pour garantir que seuls les appareils protégés avec des données chiffrées peuvent exécuter des applications d’entreprise. Pendant ce temps, les utilisateurs et les appareils compromis sont automatiquement bloqués pour accéder à ces applications

De plus, Jamf a annoncé une intégration accrue avec Microsoft et Google.

Conformité des appareils Microsoft : Microsoft publiera bientôt la prochaine génération de son intégration de conformité des appareils pour macOS, qui est actuellement disponible sur iOS. Cela apportera un accès cohérent à la conformité des appareils Microsoft sur tous les appareils Apple, comme c’est le cas actuellement sur iOS. Ce nouveau processus permettra aux administrateurs de définir des normes de conformité pour n’importe quel groupe intelligent, y compris le critère de « score de risque » récemment ajouté.

Google Beyond Corp : Jamf intégrera également le framework BeyondCorp de Google dans ses offres, permettant aux clients de Jamf d’utiliser les fonctionnalités de sécurité améliorées de cette technologie sur leurs appareils iOS au début de 2023.

Accès numérique à l’espace de travail physique

Grâce à une nouvelle intégration annoncée au JNUC 2022 qui arrivera au début de l’année prochaine entre Jamf et SwiftConnect, les employés pourront accéder à leur badge d’employé numérique – une image qui contient des informations à leur sujet telles que le nom et le titre, l’emplacement du siège social, etc. – sur l’application Apple Wallet sur iPhone ou Apple Watch à l’aide d’une identité cloud. Cette intégration entre Jamf Trust et la plate-forme cloud de SwiftConnect s’intégrera aux principaux acteurs du secteur tels que Microsoft, Okta et Google, ainsi qu’à HID, Lenel et Genetec.

Visibilité inégalée sur l’état d’un parc de Mac

Également à JNUC 2022, Jamf a annoncé que le mois prochain, il fournira un support pour la nouvelle fonctionnalité de gestion déclarative des appareils d’Apple. Cette mise à jour indique que les appareils pris en charge signaleront de manière proactive leur statut en temps réel, puis l’action nécessaire pour les faire passer dans un nouvel état pourra être automatisée ou initiée par les utilisateurs.

Au début de 2023, Jamf a annoncé une nouvelle fonctionnalité d’accès à distance au JNUC 2022 qui permettra aux administrateurs informatiques de prendre le contrôle à distance de n’importe quel Mac – physique ou virtuel – depuis Jamf Pro.

Innovation Hubs annoncés au JNUC 2022

De plus, Jamf a annoncé l’expansion de son programme MATTER Innovation Hub – une nouvelle initiative conçue pour fournir aux enseignants une technologie de pointe dans les salles de classe Apple à énergie solaire du monde entier. En seulement un an, ils ont ouvert cinq nouveaux hubs ! En ouvrant des pôles d’innovation MATTER dans 14 sites, Jamf et MATTER ont eu un impact positif sur la vie de plus de 5 000 étudiants.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :