La fonctionnalité populaire «Dynamic Island» de l’iPhone 14 Pro est désormais disponible sur Android

Dans le contexte : Les nouvelles fonctionnalités et les caractéristiques améliorées de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro ont ravi les utilisateurs d’iPhone depuis son lancement. Certains aiment particulièrement « l’île dynamique », exclusive au modèle Pro. C’est devenu une fonctionnalité tellement appréciée que maintenant les développeurs d’Andriod la copient.

Les récentes versions de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro d’Apple ont suscité l’intérêt des fans et des passionnés d’Apple, les téléphones offrant des caractéristiques améliorées, des améliorations de la qualité de vie et de nouvelles fonctionnalités. Une caractéristique qui attire considérablement l’attention, même en dehors du fandom, est « l’île dynamique », que l’on ne trouve que sur les modèles iPhone 14 Pro.

Plutôt que d’avoir une encoche, qui a tourmenté les iPhones et de nombreux autres téléphones dotés d’écrans OLED, Apple a adopté une nouvelle approche avec le modèle Pro. Au lieu d’utiliser une découpe statique en forme d’encoche, Dynamic Island adopte une approche logicielle pour créer une zone noircie autour de la découpe de la caméra.

L’avantage de cette fonctionnalité est qu’elle permet à l’île d’afficher diverses informations, telles que des notifications dans l’espace sombre. Lors de la révélation de l’iPhone 14 Pro, Apple a présenté quelques applications, notamment Apple Pay et la lecture de musique utilisant l’île pour afficher diverses informations connexes. Les appareils connectés tels que les AirPod peuvent également afficher des informations d’état dans la mini-fenêtre. De nombreux fans d’Android ont manifesté un intérêt pour l’île dynamique de l’iPhone, car elle aide à masquer une partie de la « laideur » de la découpe de l’appareil photo, une caractéristique commune aux téléphones OLED.

Jawomo est un studio tiers spécialisé dans les applications de qualité de vie pour Android. Il a écouté les commentaires des utilisateurs d’Android et a développé une application appelée « dynamicSpot » qui sert un objectif similaire à Dynamic Island d’Apple.

Dynamic Island sur Z Flip (dynamicspot dans le Play Store) pic.twitter.com/0idAMXuB10 – Shane Craig (@ScaryifLiteral) 22 septembre 2022

L’application dynamicSpot fonctionne comme prévu, mais les notifications push doivent être activées. Malheureusement, cette configuration provoque une bizarrerie mineure qui affiche les mêmes informations deux fois – une fois dans le spot de caméra étendu et une fois dans une notification push. L’application présente toujours certains avantages pour les utilisateurs, leur permettant de personnaliser de nombreux aspects de l’île, tels que la position, la taille, les notifications, etc. Les clients peuvent passer à une version payante via un achat intégré. La mise à niveau permet à ces clients d’effectuer une longue pression sur place, ce qui la transforme en une bulle beaucoup plus grande (au-dessus du tweet), similaire à ce qu’Apple a démontré dans la démo Dynamic Island.

Le nouveau Dynamic Island d’Apple est sans aucun doute une fonctionnalité attrayante et masque l’espace autour de la caméra frontale. La version d’Apple est plus « simplifiée » que dynamicSpot. Cependant, Apple permet aux développeurs d’accéder à l’API Dynamic Island, tandis que l’alternative Android fonctionne au niveau de la notification push globale.

Apple est sans aucun doute fier de cette fonctionnalité, car il prévoit de la déployer sur tous les modèles d’iPhone 15 l’année prochaine.