Apple publie de nouvelles directives de conception pour les activités en direct sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro

iOS 16.1 est actuellement disponible en version bêta et inclut la prise en charge de l’API Live Activities, qui permet aux développeurs d’ajouter des notifications en temps réel à l’écran de verrouillage et à l’île dynamique. Alors qu’iOS 16.1 approche d’une sortie publique cet automne, Apple a maintenant publié ses lignes directrices complètes sur l’interface humaine qui décrivent les meilleures pratiques pour les développeurs mettant en œuvre des activités en direct dans leurs applications.

Les activités en direct ont été annoncées à la WWDC comme un moyen pour les développeurs d’ajouter des informations à jour et en temps réel à l’écran de verrouillage de l’iPhone. Ensuite, l’étendue complète de la fonctionnalité a été annoncée lorsque Apple a dévoilé l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En plus de l’écran de verrouillage, les développeurs pourront également afficher les activités en direct directement dans l’île dynamique.

Dans les lignes directrices récemment publiées, Apple décrit les meilleures pratiques pour les développeurs qui cherchent spécifiquement à adopter les activités en direct sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro.

Proposez une activité en direct pour les tâches et les événements en direct qui ont un début et une fin définis.

Ne présentez que le contenu le plus essentiel.

Mettez à jour une activité en direct uniquement lorsqu’un nouveau contenu est disponible, en alertant les utilisateurs uniquement s’il est essentiel d’attirer leur attention.

Évitez d’afficher des informations sensibles dans une activité en direct.

Évitez d’utiliser une activité en direct pour afficher des publicités ou des promotions.

Donnez aux gens le contrôle du début et de la fin des activités en direct.

Assurez-vous d’appuyer sur votre activité en direct pour ouvrir votre application au bon endroit.

Envisagez de supprimer votre activité en direct de l’écran de verrouillage une fois qu’elle est terminée.

Apple donne également aux développeurs des directives plus larges sur la façon de concevoir des activités en direct « utiles » pour leurs applications :

Garantissez une information et une conception unifiées des présentations compactes dans l’îlot dynamique.

Créez des mises en page cohérentes entre les présentations compactes et étendues.

Envisagez d’utiliser une conception cohérente à la fois dans l’écran de verrouillage et dans les présentations étendues.

Adaptez-vous aux différentes tailles d’écran et aux présentations d’activités en direct.

Réfléchissez bien avant d’utiliser une couleur d’arrière-plan et une opacité personnalisées sur l’écran de verrouillage.

Coordonnez le rayon d’angle de votre contenu avec le rayon d’angle de l’activité en direct.

En général, utilisez des marges standard pour vous assurer que votre contenu est lisible.

Choisissez des couleurs qui fonctionnent bien sur un écran de verrouillage personnalisé.

Prend en charge le mode sombre et toujours activé.

Utilisez les animations avec parcimonie et uniquement pour attirer l’attention sur les mises à jour de contenu.

Les activités en direct dans les applications tierces seront officiellement lancées cet automne avec iOS 16.1. La mise à jour est actuellement disponible dans les tests bêta pour les développeurs et publics et nous attendons une version complète en octobre. Le récapitulatif complet des directives relatives aux activités en direct est disponible sur le site Web des développeurs d’Apple ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :