5 aventures graphiques à jouer après Return to Monkey Island

Le succès rencontré par Return to Monkey Island a ramené au premier plan un genre qui nous accompagne depuis le milieu des années 1980. Nous parlons d’aventures graphiques, celles qui regorgent d’énigmes, de dialogues et de personnages qui finissent par rester dans nos cœurs pendant des décennies… comme c’est le cas avec ceux qui vivent à l’intérieur de l’île aux singes. Ou cela ne vous arrive-t-il pas avec Guybrush, LeChuck, Elaine, Carla ou Stan ?

Cinq aventures pour profiter de la bête

Le fait est que terminer Return to Monkey Island n’est pas difficile et ses environ 15 heures pour le résoudre passent rapidement si nous y prêtons attention, il est donc temps de chercher d’autres alternatives similaires qui peuvent satisfaire nos désirs aventureux dans le plus pur Lucas style tandis que Ron Gilbert décide de continuer l’histoire de pirate… ou de ramener une autre franchise connue sous le nom de Maniac Mansion.

Nous avons donc enveloppé nos têtes autour de la couverture et vous proposons cinq aventures de style Lucas qui pourraient vous aider à apaiser cette envie de retourner à Monkey Island encore et encore. Prendre plaisir!

Parc Thimbweed

Sans aucun doute, la meilleure aventure que vous puissiez affronter une fois Return to Monkey Island terminée. Le travail des mêmes responsables du nouveau jeu, c’est-à-dire Ron Gilbert et sa suite de voyous, mais qui a un aspect plus classique que les titres de LucasArts (dont Lucasfilm Games) : des graphismes pixélisés, un mystère qui plane sur une ville, plusieurs personnages principaux que l’on manipule en même temps et des dialogues hilarants pleins de situations rares, rares. Un vrai bonheur disponible pour les ordinateurs, les consoles et les appareils mobiles.

Le jour du tentacule remasterisé

S’il y a bien un jeu qui nous vient à l’esprit tout le temps que nous sommes avec Return to Monkey Island, c’est sans aucun doute le fameux Day of the Tentacle, la suite du mythique Maniac Mansion. Eh bien, heureusement, vous avez une remasterisation disponible qui peut être utile pour rejouer avec ce qui est l’une des aventures les plus importantes de tous les temps. Et non, nous ne sommes pas possédés par l’esprit du tentacule rose qui est le protagoniste du jeu…

Sam & Max sauvent le monde remasterisé

Ne pouvait pas manquer le duo de chiens détectives, également né de l’usine LucasArts dans les années 90. Une franchise qui s’est propagée ces dernières années, avec de nouveaux volets, et qui rend hommage à une façon de raconter des histoires aussi absurde qu’elle est divertissant. . Comme tout le reste, ce sont des jeux auxquels vous pouvez jouer sur pratiquement n’importe quel ordinateur, console, mobile ou tablette.

Plein gaz remasterisé

De la même manière que nous avons le jeu précédent qui est du pur style LucasArts, c’est une autre des icônes de l’usine fondée par George Lucas. L’aventure graphique de motards qui est arrivée sur le marché en 1995 et qui a eu une remasterisation pendant seulement cinq ans qui vous permettra d’en profiter sur les ordinateurs, consoles et appareils mobiles actuels. Et c’est seulement avec ces noms que vous pourrez revivre les mêmes sensations de Return to Monkey Island : énigmes folles, musique composée par Clint Bajakian et dialogues absurdes. Pur Luc !

Grim Fandango remasterisé

Un autre des grands classiques de LucasArts, un titre qui a été acclamé par le public et la critique à l’époque et qui maintient le moteur aventureux vu dans Full Throttle, qui a également été remasterisé pour que vous puissiez en profiter sur les ordinateurs, consoles et appareils mobiles actuels . Comme dans les cas précédents, s’il y a quelque chose qui ressort, c’est à cause de cette touche Lucas qui laisse un si bon goût dans la bouche quand on plonge dans Return to Monkey Island.