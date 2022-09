Qui est AK, le hacker de 17 ans que Big Tech ne peut pas arrêter

Selon les premières reconstitutions, AK ferait partie du cybergang Lapsus$. C’est un groupe qui a mené une longue série d’attentats ces derniers mois.

Un adolescent de dix-sept ans. Un jeune talent informatique vivant au Royaume-Uni connu sous ses initiales AK. C’est toute l’information que l’on connaît sur le hacker qui a percé les archives de Rockstar Game pour voler les premières démos et de grosses portions de code de GTA 6. La police de la ville de Londres a découvert l’identité du garçon et surtout expliqué qui avait auparavant été arrêté pour des faits similaires. En raison de son âge et de la complexité des actions dans lesquelles il est impliqué, les agents n’ont divulgué aucun autre détail.

Le journaliste technique Mattehw Jeys a cependant révélé qu’AK est le même qui a réussi à infiltrer les systèmes de Microsoft et Nvidia au début de 2022. Plus. AK ferait partie du tristement célèbre groupe de hackers opérant sous la bannière Lapsus $. Outre Microsoft et Nvidia, cybergang serait également impliqué dans les attaques contre Samsung, Ubisoft et Uber. Des agissements que la police londonienne attribue à un groupe de garçons d’environ 18 ans, comme l’expliquait une note en mars dernier :

« La police de la ville de Londres a mené une enquête avec ses partenaires sur les membres d’un groupe de hackers. Sept personnes âgées de 16 à 21 ans ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête. Maintenant, ils ont été libérés mais ils font tous encore l’objet d’une enquête ».

Reconstruction de la police de Londres

Mais comment est-il possible qu’un garçon accusé d’une longue série de cyberattaques ait pu mettre la main sur un PC ? Selon la reconstitution de la police londonienne, AK aurait enfreint les règles restrictives auxquelles il avait été soumis. Pour l’expliquer c’est Michael O’Sullivan en charge de l’unité dédiée au Cyber ​​Crime :

« La police de la ville de Londres a arrêté un jeune de 17 ans dans l’Ofordshire, soupçonné de piratage dans le cadre d’une enquête soutenue par l’unité nationale de cybercriminalité (NCCU) de la National Crime Agency (NCA). inculpé dans le cadre de cette enquête et reste en garde à vue. Le garçon a été inculpé de deux chefs de violation de la liberté sous caution et de deux chefs d’utilisation abusive de l’ordinateur. Il comparaîtra devant le tribunal pour adolescents de Highbury Corner le samedi 24 septembre 2022 « .