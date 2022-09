Apple Watch Ultra vs Watch 1 et Watch 2030 : qu’était, que sera-t-il ?

Année après année, Apple n’améliore que les détails de ses propres iPhones. Le développement de l’Apple Watch est plus excitant, même si les possibilités sont encore plus limitées. La petite taille de la smartwatch ne permet que quelques changements dans un petit espace. Néanmoins, nous voulions voir : que s’est-il passé entre la première Apple Watch en 2014 et l’Apple Watch Ultra en 2022 ? Et puis on extrapole : à quoi pourrait ressembler une Apple Watch en 2030 ?

Apple Watch Ultra contre Apple Watch 1 :

Voyons d’abord les améliorations évidentes entre la première et la dernière Apple Watch :

Apple Watch Ultra montre pomme 1 Écran tactile OLED LTP de 49 mm (1,92 pouces) avec 2 000 nits, résolution : 502 x 410 px (338 ppi), toujours activé Écran tactile OLED de 38 mm (1,5 pouces) avec 450 nits, résolution : 340 x 272 px (290 ppp) Écran tactile OLED de 42 mm (1,65 pouces) avec 450 nits, résolution : 390 x 312 px (303 ppp) Dimensions : 49,0 x 44,0 x 14,4 mm Dimensions : 38,6 x 33,3 x 10,5 mm (version 38 mm)

Dimensions : 42,0 x 35,9 x 10,5 mm (version 42 mm) Poids : 61,3 g Poids : 40/69 grammes Processeur : Apple S8 (7 nm), dual-core (2x 1,8 GHz), 32 Go de stockage, probablement 1 Go de RAM Processeur : Apple S1 (28 nm), 520 MHz Cortex-A7, 8 Go de stockage, 512 Mo de RAM Batterie : 542 mAh Batterie : 205/250 mAh Contrôle via : écran tactile, couronne numérique, bouton latéral, bouton d’action Contrôle via : écran tactile, couronne numérique, bouton latéral Accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque, gyroscope, baromètre, altimètre, boussole, capteur d’oxygène sanguin (SpO2), capteur VO2max, capteur de température corporelle et de l’eau, capteur de profondeur Capteur d’accélération, capteur de fréquence cardiaque, gyroscope WiFi 802.11 b/g/n double bande, Bluetooth 5.3, NFC, deux haut-parleurs, étanche selon IP 6X et MIL-STD 810H (jusqu’à 100 mètres), GPS, 4G via eSIM WiFi 802.11 b/g et Bluetooth 4.0 pour se connecter à l’iPhone. NFC, haut-parleurs, étanche selon IP X7 (jusqu’à 1 mètre et 30 minutes d’immersion), pas de GPS ou de puce de téléphone portable. Prix ​​: à partir de 999 euros Prix ​​: à partir de 399 euros

Apple Watch Ultra : quoi de neuf ?

La comparaison montre que l’Apple Watch Ultra a beaucoup de capteurs supplémentaires par rapport à l’Apple Watch d’origine et est donc plus polyvalente. Apple utilise les dimensions accrues, notamment en hauteur, pour une batterie plus de deux fois plus grande que dans les premières montres Apple. La technologie de communication moderne a trouvé sa voie. Grâce à l’eSIM, à la puce de téléphone portable et au WLAN indépendant, une Apple Watch Ultra fonctionne désormais en grande partie indépendamment d’un iPhone. Cependant, vous devez toujours le coupler avec un i-device et l’activer.

Plus grande et avec plus de capteurs : l’Apple Watch Ultra

Les performances du processeur sont difficiles à comparer. Le processeur S1 d’origine de la première Apple Watch était encore fabriqué selon le procédé 28 nm. Selon MacRumors, Apple a construit le processeur S8 de l’Apple Watch Ultra en utilisant le même processus de 7 nm que le S6 et le S7 sur les deux modèles précédents. Les puces sont toujours basées sur la technologie de l’iPhone 11. La Watch Ultra ne serait pas devenue plus rapide par rapport aux Series 6 et 7 – même pas par rapport aux Apple Watch Series 8 et SE sorties en même temps.

Rapide comme un smartphone milieu de gamme de 10 ans

Voici une comparaison un peu improvisée. Selon le benchmark Sunspider réalisé par Notebookcheck, la puce S6 utilisée dans l’Apple Watch Series 6 a à peu près les mêmes performances qu’un Snapdragon S4 Plus de 2012. Cela indique que la puissance de calcul et la vitesse de réaction de l’Apple Watch 6 sont à égalité avec le Nokia Lumia 620, un smartphone milieu de gamme de 2012.

Une Apple Watch Ultra est à peu près aussi puissante que le smartphone milieu de gamme Nokia Lumia 620 de 2012. Pourtant ! Image : Nokia

La puce S8 de l’Apple Watch Ultra est taillée dans le même « bois » que la S6 ; Selon les rapports, Apple n’accueille que des capteurs supplémentaires sur la carte. Et c’est remarquable. Pour les mêmes performances qu’un smartphone plus ancien, Apple n’a désormais besoin que d’environ un quart de la surface. Toujours plus petites, toujours plus puissantes ou – à l’inverse – avec plus d’endurance : ce sera aussi le développement des smartwatches dans les années à venir.

Apple Watch 2030 : à quoi pourrait-elle ressembler ?

À partir de là, cela devient hautement spéculatif. Ici, nous extrapolons le développement qu’une Apple Watch pourrait prendre au cours des huit prochaines années. Alors, qu’aurions-nous dans une Apple Watch 2030 ?

Nous supposons que la montre continuera de croître de manière significative. Bien que l’espace sur un poignet ne soit pas illimité, l’Apple Watch Ultra est toujours carrément petite par rapport aux autres montres de sport et accessoires de mode. Il reste encore beaucoup à faire. Les premiers processus de fabrication de semi-conducteurs dans le processus 3 nm sont déjà dans les starting-blocks aujourd’hui, ce qui indiquerait : plus de transistors et donc aussi des options de calcul par zone. Il y aura du verre incassable et probablement une batterie encore plus puissante.

Apple Watch 2030 (nos prévisions) Écran tactile micro-LED sans bordure de 70 mm (2,75 pouces) avec 3 000 nits, 10 milliards de couleurs, résolution : 2 000 x 2 000 px, toujours allumé, jamais éteint Dimensions : 70 x 70 x 14,5 mm Poids : 79 g Processeur : Apple S15 (1 nm), multicœur, basse consommation, 2 To de stockage, 128 Go de RAM Batterie : 2 000 mAh, batterie sodium-ion, production d’énergie également via l’énergie solaire, thermoélectrique (chaleur corporelle), recharge sans fil, 7 jours + x autonomie de la batterie Contrôle via : haptique, biométrie, écran tactile, couronne numérique, bouton latéral, bouton d’action Accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque, gyroscope, baromètre, hygromètre, altimètre, capteur de vitesse du vent, boussole, capteur d’oxygène sanguin (SpO2), capteur VO2max, capteur de température corporelle, air et eau, capteur de profondeur, indicateur de niveau de stress (cEDA), sang tensiomètre, lecteur de glycémie, compteur de calories, capteur d’hydratation (mesure, si vous avez assez bu) Système de caméra, WiFi 10, Bluetooth 7, chargement sans fil, système de haut-parleurs 4 × 4, absolument étanche à l’eau et à la poussière même dans l’eau salée (jusqu’à 200 mètres), diverses technologies de navigation par satellite groupées, 6G, Internet par satellite Prix ​​: à partir de 1 999 euros

Apple Watch : qu’est-ce qui nous attend dans le futur ?

Vous n’avez pas besoin d’être un prophète pour prédire que l’Apple Watch (et d’autres montres intelligentes comme la Galaxy Watch) sera capable de mesurer beaucoup plus de données à l’avenir et de fournir ensuite des informations encore plus précises sur la santé et la forme physique d’un porteur. Par conséquent, les capteurs sont susceptibles de mieux déterminer la composition du sang. Cela pourrait signifier un soulagement significatif, en particulier pour les diabétiques. Une véritable fonction de tueur serait également un compteur de calories.

À quoi pourrait ressembler une future Apple Watch ?

Cependant, la question de savoir si la masse continuera à gagner la course aux capteurs mérite d’être discutée. Cela affectera certainement aussi de plus en plus le qualité des capteurs, autrement dit : leur fiabilité et leur précision. Mais il est très probable qu’Apple et d’autres fabricants de smartwatch installeront des capteurs dont nous n’avons aucune idée qu’ils existeront alors.

Apple Watch avec un appareil photo ? Pourquoi pas!

Nous sommes à peu près sûrs qu’une Apple Watch de l’année 2030 pourra fonctionner indépendamment d’un iPhone, et l’aura peut-être même largement remplacé. Grâce à de meilleurs processus de fabrication de puces, vous pouvez également vous attendre à ce que la montre fonctionne comme les smartphones d’aujourd’hui.

Que serait un iPhone sans son appareil photo ? À l’avenir, peut-être rien que l’Apple Watch ne puisse faire aussi bien.

Et si vous voulez vous passer d’un iPhone, cela indiquerait aussi : un appareil photo directement dans la montre. Au début, certainement pas avec la meilleure de toutes les optiques, mais au fil du temps : avec une qualité d’image toujours plus élevée. Peut-être qu’Apple proposera également une caméra mobile avec un écran tactile qui remplacera l’iPhone. Vous n’avez donc besoin que d’une Apple Watch et de cet appareil photo.

Nous supposons également qu’il n’y aura alors plus d’écran de verrouillage sur la montre. La montre ne s’assombrit que lorsque vous ne l’utilisez pas activement. Mais vous pouvez alors l’utiliser sans autre action, car il vous reconnaît – et seulement vous – immédiatement. Une technologie de batterie améliorée, la production d’énergie via le photovoltaïque et la thermoélectricité ainsi que l’alimentation sans fil sur de courtes distances (chargement sans fil) garantissent que vous n’aurez pratiquement jamais à retirer la montre.

Oh, et nous sommes tout à fait certains qu’en 2030, il y aura de nombreux modèles Watch Ultra différents, pas un seul. Et que les choses vont devenir chères. Il faut compter 2 000 euros pour le meilleur modèle.

Que dis-tu? Qu’avons-nous oublié dans nos prévisions et qu’est-ce qui ne se réalisera probablement pas ? Dites le nous dans les commentaires!

Images : pomme