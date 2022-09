House of the Dragon bat The Rings of Power sur des sites pirates

En bref : bien qu’il ne soit plus un phénomène répandu, le piratage continue de générer une quantité importante de trafic Internet dans le monde. Les émissions de télévision comme House of the Dragon et Lord of the Rings sont particulièrement populaires, même si la première semble être bien plus intéressante pour les pirates P2P.

House of the Dragon et The Lord of the Rings: The Rings of Power sont les deux grandes puissances du drame fantastique télévisé moderne. Les deux émissions ont rassemblé un nombre remarquable de téléspectateurs sur des plateformes de streaming légitimes, mais le sous-sol pirate semble avoir un goût particulier pour la production remplie de dragons de HBO.

Selon les chiffres officiels et moins officiels, House of the Dragon compte en moyenne 29 millions de téléspectateurs par épisode. Amazon n’a pas fourni beaucoup de données sur la préquelle du SdA, mais la société a précédemment déclaré que la première de l’émission avait été regardée par 25 millions de fans. En essayant d’évaluer la comparaison des deux émissions dans les téléchargements BitTorrent, TorrentFreak s’est associé à I Know pour examiner un large exemplaire de transferts sur le réseau P2P sur quelques semaines (du 7 au 21 septembre).

Selon les chiffres fournis par I Know, House of the Dragon gagne la faveur des utilisateurs pirates par une très large marge : dans le laps de temps donné, la préquelle GoT a enregistré plus de 1,4 million de téléchargements estimés les jours de pointe. Au total, HotD a amassé plus de neuf millions de téléchargements en deux semaines.

Comparé à HotD, The Rings of Power ne semble pas trop exciter les utilisateurs de BitTorrent. La production d’un milliard de dollars d’Amazon a collecté un total de 650 000 téléchargements estimés, battant HotD par une petite marge peu de temps après la sortie d’un nouvel épisode et collectant un total de cinq millions de téléchargements.

En ce qui concerne les pays avec le plus de téléchargements de House of the Dragon, les données échantillonnées par I Know montrent que la Russie est en tête. C’est un signe des temps, compte tenu du nombre d’utilisateurs russes qui sont coupés de l’accès aux services juridiques à la suite des sanctions internationales après l’invasion de l’Ukraine. Les téléchargements de pirates HotD sont également assez populaires au Brésil, aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Chine, aux Philippines, en Australie et en France.

TorrentFreak souligne à quel point les téléchargements de torrents publics ne représentent qu’une petite fraction de l’ensemble de l’activité de piratage de nos jours, car la plupart des utilisateurs sont passés du partage peer-to-peer à des sites de streaming dont l’activité ne peut pas être mesurée aussi facilement. Noter la popularité de HotD est de toute façon un exercice intéressant, car Game of Thrones était l’émission télévisée la plus partagée par torrent de ces dernières années.