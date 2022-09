Qu’est-ce que le Mithril ? Pourquoi est-ce si important dans The Rings of Power ?

Le Seigneur des Anneaux nous a laissé les films de Peter Jackson, un univers complet dans lequel les différents peuples de la Terre du Milieu cherchent leur place dans un moment de conflit, et les nains ont toujours été chargés de forger les meilleures armes et armures pour le combat grâce aux mines pleines de richesses au fond des montagnes où ils vivent. Et il y a un minéral qui vient d’être révélé dans Les Anneaux de pouvoir qui sera clé : le Mithril.

Le métal le plus solide du monde

En effet, la série Prime Video, qui place son action dans le Second Age de la Terre du Milieu, nous a révélé l’une des meilleures cartes que les nains aient jamais réalisées dans la lutte contre le mal qui niche dans le monde. C’est du Mithril, un métal extraordinairement léger mais plus fort que tout autre que les gens des montagnes peuvent forger. Une merveille de la nature qui sera bien exploitée dans les siècles suivants.

Le mithril est un métal argenté et en raison de ses caractéristiques, il est parfait pour forger des armes et des armures, mais comme toutes les bonnes choses, il a un problème et c’est qu’il n’est pas abondant. Les mines de Khazad-dûm ne sont pas picorées et apparaissent seules. Leur présence est rare et le peu qu’on peut obtenir ne suffit pas à habiller tous les guerriers qui vont affronter les armées de Sauron. Alors, immédiatement, il devient l’objet du désir de tous les peuples qui prennent connaissance de son existence.

Or, ce métal, qui ne peut être extrait que par les nains qui vivent à Khazad-dûm, a sa propre légende au sein de la série, plus précisément dans le cinquième épisode où Elrond (qui connaît déjà son existence) récite le chant des racines de Hithaeglir, qui parle de l’arbre dont tout le monde croit qu’il cache l’un des Silmarils perdus, quelques joyaux que Morgoth lui-même voulait trouver et que pour les obtenir il a pratiquement brûlé la Terre du Milieu dans une guerre sanglante. Son importance réside dans le fait que la lumière de Valinor et celle des elfes sont intimement liées de telle manière que leur déclin suppose leur départ de la Terre du Milieu et que le Mithril, sans aucun doute, peut éviter la diaspora.

Vous connaissiez déjà le Mithril

Mais ce minéral n’est pas nouveau pour tous les fans du Seigneur des Anneaux car si vous avez vu les films originaux de Peter Jackson et les films ultérieurs du Hobbit, vous vous souvenez sûrement d’un objet que Bilbo a donné à Frodon et que le premier a obtenu de entre les mains des nains après avoir vaincu le dragon Smaug. C’est là que cette chemise entre dans la famille des halfelins et se transmet de génération en génération, du moins comme nous l’avons vu.

Cette chemise, qui est en fait une petite armure en Mithril, sauvera également la vie de Frodon dans la célèbre bataille de la Moria lorsque le Hobbit est censé être transpercé par une épée et se rend compte qu’il n’a subi aucun dommage. C’est dans ces mines, que nous voyons pleines de vie et dans toute sa splendeur dans Les Anneaux de Pouvoir, où la communion de l’anneau attend d’être reçue par les nains de Khazad-dûm qui, dans leur quête pour obtenir plus de Mithril et creuser plus profondément, ils ont rencontré Durin’s Bane, le célèbre balrog qui se déchaînera à travers la ville et se retrouvera face à Gandalf dans l’ouverture bien connue du Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours.