Parce que ce site de plongée spectaculaire est le plus dangereux au monde

Il s’agit du Blue Hole, une grande grotte sous-marine de la mer Rouge, également connue sous le nom de cimetière des plongeurs pour le grand nombre d’accidents mortels survenus au fil des ans.

Le Trou Bleu vu d’en haut / Crédit : Wikipedia

Au sud-est du Sinaï, à quelques kilomètres au nord de Dahab, en Égypte, se trouve le Blue Hole, une grotte sous-marine spectaculaire qui s’étend sur 100 mètres dans les profondeurs de la mer Rouge, dont la beauté naturelle continue d’attirer les plongeurs et les plongeurs en apnée malgré sa réputation troublante. . Ce gouffre a d’ailleurs tristement mérité le surnom de Cimetière des plongeurs, le cimetière des plongeurs, pour le grand nombre d’accidents mortels (au moins 40) enregistrés ces dernières années, avec un bilan estimé à environ 200. Les nombreuses plaques commémoratives entourant l’entrée du site sont un avertissement clair de son danger, mais c’est toujours un site de plongée incroyablement populaire aujourd’hui.

Parce que le Blue Hole est le site de plongée le plus dangereux au monde

Vu de la côte, le Blue Hole apparaît comme un bassin circulaire d’environ 50 à 80 mètres de large, connu sous le nom de « la Sella » qui perce le fond du récif corallien à une profondeur apparente d’environ 70 mètres. Cependant, lorsque vous plongez, du côté est, vous pouvez voir l’entrée d’un grand tunnel sous-marin, appelé « l’Arche », long de 26 mètres, dont la voûte commence à une profondeur de 52 mètres et se termine en pleine mer, où les fonds marins elle dépasse 100 mètres, au-delà de la plate-forme carbonatée côtière.

La complexité de cette conformation particulière nécessite une formation spécifique pour la traversée, ainsi qu’un équipement technique adéquat, car 40 mètres sont généralement considérés comme une limite pour la plongée de loisir. A cela s’ajoute la difficulté d’identifier l’entrée de l’Arche, où les plongeurs qui ne trouvent pas le point exact peuvent continuer par inadvertance à descendre plus loin, alors que le fond marin continue jusqu’à bien plus de 100 m, sans fournir aucune référence visuelle de la profondeur, avec le risque de contracter la soi-disant narcose à l’azote.

D’un point de vue technique, en revanche, le temps de franchissement de l’Arche peut être sous-estimé, le tunnel apparaissant beaucoup plus court qu’il ne l’est en réalité, du fait de la clarté de l’eau, de la lumière à la l’extrémité extérieure et le manque de repères. En effet, le tunnel semble faire moins de 10 mètres de long, et est souvent traversé par un courant contraire, augmentant l’effort et le temps nécessaires pour le franchir.

Cela implique une gestion correcte des gaz, car tout retard ou erreur à ces profondeurs, en plus du temps de navigation dans le tunnel, nécessite plus d’une bouteille, compte tenu également des paliers de décompression pendant la remontée, pour éviter le mal de décompression (MCD) . De plus, le taux de consommation de gaz pendant la plongée augmente avec la profondeur et l’effort, ce qui peut amener les plongeurs à manquer de gaz ou à commencer la remontée avec suffisamment de gaz pour effectuer les paliers de décompression requis.

Dans l’ensemble, le Trou bleu de la mer Rouge présente donc une série d’embûches qui, au fil des ans, ont également causé la mort de plongeurs entraînés et très expérimentés, comme celui de Yuri Lipski, un instructeur russe de 22 ans, décédé le 28 avril 2000 à une profondeur de 115 mètres après une descente incontrôlée, probablement due à l’absence de l’entrée de l’Arco. Pendant la plongée, Lipski avait une caméra vidéo avec elle, qui a documenté les étapes de sa mort tragique.