Microsoft : les patrons pensent que les travailleurs sont moins productifs à la maison, exacerbant le « théâtre de la productivité »

Dans le contexte : votre patron pense-t-il que vous passez toute la journée à « travailler » de chez vous en robe de chambre, en prenant des pauses régulières pour vous bourrer le visage/se saouler/regarder Pornhub ? Ils ne sont pas les seuls à penser que le travail à distance rend les employés moins efficaces. Selon une nouvelle étude de Microsoft, 85 % des patrons sont convaincus que le confort de la maison rend le personnel moins productif, ce qui provoque le « théâtre de la productivité ».

De nombreuses études ont été menées sur le travail à domicile et son impact sur la productivité. Presque tous montrent que le bonheur accru ressenti par les employés se traduit par un personnel plus efficace, mais il semble que les managers ne soient pas d’accord.

Une nouvelle étude de Microsoft illustre à quel point les points de vue des travailleurs et de leurs patrons diffèrent considérablement : 87 % des employés affirment que le travail à domicile augmente la productivité, mais 85 % de leurs superviseurs ne sont pas d’accord. Les patrons pensent que le passage au travail à distance/hybride a rendu difficile la confiance que les employés sont productifs.

Alors que le travail à domicile était autrefois un privilège dont peu jouissaient, la pandémie a vu la majeure partie du monde dire adieu aux trajets quotidiens. Avec la fin des confinements, certaines entreprises tentent de ramener leur personnel aux conditions de travail d’avant 2020. Plusieurs grandes entreprises, dont Tesla et Apple, font face à un recul massif de leurs mandats de retour au bureau.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré à la BBC que le personnel de niveau supérieur doit surmonter la peur que les employés ne soient pas productifs à la maison. « Nous devons dépasser ce que nous appelons la ‘paranoïa de la productivité’, car toutes les données dont nous disposons montrent que plus de 80 % des individus se sentent très productifs, sauf que leur direction pense qu’ils ne sont pas productifs. Cela indique il y a une vraie déconnexion en termes d’attentes et de ce qu’ils ressentent », a déclaré Nadella à la BBC.

Une partie du problème est que les managers disent qu’ils n’ont plus les indices visuels qui montrent qui travaille dur, s’appuyant plutôt sur des mesures basées sur des logiciels. Dans certains cas, la peur d’être licencié a conduit à un « théâtre de la productivité », dans lequel, par exemple, les travailleurs déplacent au hasard le pointeur de leur souris pour montrer qu’ils sont en ligne, ou ils rejoignent des réunions Zoom sans valeur. Ironiquement, on estime que les gens perdent près d’une heure par jour sur ce présentéisme numérique, ce qui indique que les employés sont moins productifs en essayant de paraître plus productifs.

Dans le cadre de l’étude, Microsoft a interrogé 20 000 employés de 11 pays et analysé des billions de signaux de productivité Microsoft 365, ainsi que les tendances du travail sur LinkedIn et les résultats de Glint People Science.

Il n’y a pas que les patrons qui pensent que le personnel est plus performant au bureau ; une enquête menée en mai a montré que de nombreuses personnes pensent que leurs collègues ne sont pas productifs à la maison.

De nombreux employés disent qu’ils préfèrent quitter leur emploi plutôt que de retourner au bureau et sont prêts à accepter des réductions de salaire et à perdre des avantages sociaux si cela indique rester à la maison.

L’une des rares études à affirmer que le travail à distance menaçait la productivité et l’innovation a été publiée l’année dernière. De manière quelque peu surprenante, Microsoft était la société à l’origine des découvertes.