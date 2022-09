Instagram, 15 secondes ne suffisent pas : les stories durent une minute

La dernière innovation introduite par la plateforme suit une voie bien précise, investissant de plus en plus sur les contenus vidéo pour contrer la montée en puissance de TikTok.

C’est désormais une bataille qui se joue sur les secondes, et les dernières infos introduites par Instagram le prouvent. Les Stories, désormais, dureront 1 minute sans aucune interruption. Le choix de la plateforme est une déclaration d’intention, pour concurrencer TikTok et investir de plus en plus dans les contenus vidéo.

« Nous travaillons pour améliorer l’expérience Story », a déclaré un porte-parole de Meta. « Vous pourrez désormais lire et créer des histoires en continu jusqu’à 60 secondes, au lieu d’être automatiquement découpées en clips de 15 secondes. » Si la possibilité de créer des histoires plus longues n’est pas encore apparue, vous devez probablement mettre à jour l’application.

INSTAGRAM | L’avis est apparu aux utilisateurs

Les plateformes investissent dans le contenu vidéo

Un choix qui suit un chemin déjà tracé. Instagram est né comme un social dédié aux photos, puis viennent Snapchat, TikTok, les vidéos évincent l’image statique, et pour continuer ça change. En 2020, il introduit les Reels, de courtes vidéos qui durent 60 secondes qui rendent le flux Instagram très similaire à celui de TikTok. En juin, la société ajoute la possibilité de créer des bobines plus longues de 90 secondes. La nouvelle étape n’est pas surprenante. C’est l’heure des Histoires. Tout s’allonge et les vidéos prennent de plus en plus de place sur les plateformes sociales.

Comme toujours, il y a du pour et du contre. D’une part, la commodité de pouvoir tourner des Stories plus longues sans les casser, une solution qui rendrait également l’utilisation plus fluide. D’un autre côté, il y a ceux qui disent que la frontière entre Story et Reel risque de devenir de plus en plus floue. Non seulement cela, les histoires perdraient une partie de son ADN de contenu visible court pendant une courte période.

Instagram travaille également sur une nouvelle interface graphique pour ses Stories. Définir l’emplacement et les mentions dans les clips devrait être beaucoup plus simple et plus immédiat. Ces nouvelles fonctionnalités devraient également être publiées avec l’une des prochaines mises à jour de l’application.

Tout le monde copie tout le monde

Ce n’est pas le seul. Si Instagram pousse sur des vidéos plus longues, YouTube, au contraire, a introduit des courts métrages. Contenu d’une durée maximale de 60 secondes. C’est la dernière actualité de la plateforme qui veut proposer une alternative aux vidéos courtes au format vertical façon TikTok, pour percevoir une rémunération de la publicité et donc monétiser les contenus. Et puis aussi TikTok se tourne vers YouTube en introduisant la possibilité d’allonger les vidéos jusqu’à 10 minutes. Toutes les plateformes se regardent, se copient, se remodèlent pour rester attractives, quitte à se déformer.