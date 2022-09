La voix de Dark Vador est retirée du rôle, mais reviendra grâce à la technologie

En Star Wars: Obi-Wan Kenobi, una de las series de la saga más recientes de Disney+, Darth Vader volvió a sonar como siempre: James Earl Jones aparece acreditado en varios episodios, pero la voz tan característica del villano se plasmó gracias a una intelligence artificielle. Maintenant, Vanity Fair a révélé que l’acteur ne reprendrait pas son rôle à l’avenir, bien qu’il ait signé un accord pour que Lucasfilm puisse continuer à l’utiliser dans d’autres produits grâce à la technologie.

« Il avait mentionné qu’il cherchait à sortir de ce personnage particulier », a déclaré Matthew Wood de Skywalker Sound. « Alors, que ferons-nous à l’avenir ? », s’interroge-t-il. Ils ont travaillé avec la société ukrainienne Respeecher, qui s’est chargée de transférer la voix à l’écran. L’acteur vétéran a signé un accord qui permettra à Lucasfilm d’utiliser les fichiers vocaux pour faire revivre le personnage dans les futurs produits de la saga. Ce n’est pas encore officiel, mais des fuites indiquent que l’équipe de Vador était présente dans Ahsoka, le deuxième spin-off de The Mandalorian.

James Earl Jones est la voix de Dark Vador.

Il n’a pas enregistré les voix d’Obi-Wan Kenobi

Selon l’article de Vanity Fair, James Earl Jones n’a pas exprimé Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi, mais il a participé activement à la production en guidant la performance. « Pour un personnage comme Dark Vador, qui peut avoir 50 lignes de dialogue dans une série », ils ont peut-être utilisé « plus de 10 000 fichiers ».

Respeecher était également la société chargée d’aider Lucasfilm à ressusciter le jeune Luke Skywaker dans Le livre de Boba Fett. Mark Hamill, l’acteur original, a joué son rôle, mais les dialogues ont été enregistrés avec une intelligence artificielle, nourris par l’intégralité des archives sonores que Hamill a laissées en son temps en tant que Luke de A New Hope to Return of the Jedi.

