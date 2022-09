Microsoft améliore le processus de mise à jour de Windows

La mise à jour Windows 11 2022 est maintenant en cours avec une tonne de nouvelles fonctionnalités – et plus encore en octobre. Avec l’arrivée de la première mise à jour majeure de Windows 11, Microsoft a détaillé comment il améliore le processus de mise à jour de Windows.

Microsoft a mis en évidence deux améliorations clés qui s’appliquent à la fois aux mises à jour de fonctionnalités et aux mises à jour mensuelles. Cela commence après la publication de la mise à jour Windows 11 2022.

Les améliorations apportées à Windows Update dans Windows 11

Tout d’abord, Microsoft a souligné qu’il avait considérablement réduit la taille des mises à jour Windows, ce qui, à son tour, a conduit à des installations plus rapides. La société technologique de Redmond affirme que pour certains utilisateurs, elle a réduit la taille des mises à jour jusqu’à 450 Mo dans les mises à jour de fonctionnalités. Quant à la mise à jour cumulative mensuelle, elle indique que « a récupéré environ 3 fois la taille de la mise à jour (100s de Mo) renvoyée à l’utilisateur. »

Une autre amélioration que Microsoft apporte dans cet espace est liée à l’empreinte carbone. À partir de maintenant, Windows essaiera de se mettre à jour pendant les périodes où il y a plus de sources d’énergie propres, telles que le vent, le solaire et l’hydroélectricité, disponibles. Cela devrait conduire à une réduction des émissions de carbone. Alors que les ordinateurs Windows du monde entier s’éloignent des sources d’alimentation à base de combustibles fossiles, au moins pendant le processus de mise à niveau.

En ce qui concerne l’obtention de la mise à jour elle-même, la mise à jour Windows 11 2022 sera initialement disponible pour ceux qui la recherchent via Windows Update. Les personnes intéressées peuvent accéder à Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour. Comme d’habitude, la mise à jour sera déployée de manière échelonnée. Avec une attention particulière à la qualité et à la sécurité pour assurer un processus de mise à niveau en douceur. Cependant, si vous ne pouvez tout simplement pas attendre la mise à jour, consultez le guide sur le sujet ici.

Enfin, il est conseillé aux administrateurs informatiques des marchés commerciaux et éducatifs de commencer des déploiements spécifiques de Windows 11. En attendant, la mise à jour Windows 11 2022 est disponible via les canaux commerciaux habituels. Tels que Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business (WUfB) et le Volume Licensing Service Center (VLSC).