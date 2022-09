Cette coque permet à votre iPhone 14 de correspondre à l’Apple Watch Ultra

C’était l’une des grandes attractions de la keynote d’Apple début septembre et le seul appareil vraiment nouveau qui n’a pas gagné une génération de plus que les précédents. Il s’agit de l’Apple Watch Ultra, une montre intelligente blindée pour nous accompagner dans une aventure partout où nous décidons d’aller, et qui a commencé à en inspirer certains pour permettre à ses formes et ses couleurs de s’exporter également jusqu’au rivage même du nouvel iPhone 14 Pro .

Renforcez votre iPhone 14 Pro

C’est Nomad qui a pensé que ce pourrait être une bonne idée de donner un coup de main à tous les utilisateurs qui ont décidé d’acheter un nouvel iPhone 14 Pro et, en plus, de porter cette toute nouvelle Apple Watch Ultra à leur poignet (en ignorant moins cher alternatives de la montre Apple) destinées à vivre en permanence en mode aventure. Même si c’est dans la grande ville. Ainsi, il a développé un boîtier qui correspond au bracelet que l’on peut ajouter à la montre et qui nous permettra de les montrer en public dans un ton orange amusant et saisissant.

Cette coque est résistante aux chocs grâce au cadre en polycarbonate et à la plaque arrière en PET (polyéthylène téréphtalate), un type de polymère plastique qui se caractérise par sa grande résistance, sa flexibilité et sa 100 % recyclable. Cela indique que, selon le fabricant, notre téléphone pourra résister à des chutes d’environ quatre mètres et demi sans subir aucun dommage, en protégeant notamment les objectifs de l’appareil photo grâce à des pare-chocs en caoutchouc qui entourent tout le dos comme un anneau.

Cette coque, étant destinée à l’iPhone 14 Pro (et Pro Max) arrivant dans les stores ces jours-ci, est compatible avec les chargeurs MagSafe, vous pouvez donc facilement la connecter au chargeur grâce au système d’aimant avec lequel elle se colle à la base. Son prix est de 49,95 dollars, c’est-à-dire pratiquement le même en euros, bien qu’en ce moment vous l’ayez en vente et qu’il reste à seulement 36,95.

Bracelet de montre assorti

La coque iPhone 14 Pro (ou Pro Max) n’est qu’une partie de l’ensemble complet puisqu’on peut aussi acheter la sangle pour transporter tout ce qui va avec. Dans ce cas, le soi-disant Sport Band est fabriqué en caoutchouc fluoroélastomère FKM qui le rend particulièrement flexible et résistant, capable de résister à des températures élevées et même de repousser les huiles pendant que nous mesurons les niveaux d’oxygène dans le sang.

Ce composant est également, selon le fabricant, antimicrobien et peut être rapidement désinfecté en appliquant du savon et de l’eau sans crainte de l’abîmer ou de le décolorer. De plus, pour suivre la ligne de dureté de l’Apple Watch Ultra, ce bracelet est capable de supporter de cinq à 20 kilos de force en glissement latéral, il résistera donc aux accrocs que nous pouvons subir lors de nos journées d’aventure à la campagne et dans les montagnes. .

Enfin, il est conçu pour améliorer la ventilation du poignet grâce à certains canaux présents dans la partie inférieure qui améliorent la transpiration sans alourdir la zone où l’on porte la montre. Son prix est de 59,95 dollars (le même en euros) et il est également en solde et on peut se le procurer pour seulement 44,95.