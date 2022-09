Signal radio mystérieux intercepté dans l’espace lointain : il a été répété 2 000 fois

Les scientifiques ont découvert un nouveau Fast Radio Burst cryptique. Le signal provient d’une galaxie similaire à la Voie lactée et a été répété 2 000 fois.

Une illustration du radiotélescope FAST capturant le signal. 1 crédit

Les Fast Radio Bursts (FRB), « Fast Radio Flashes » dans notre idiome, font partie des phénomènes astrophysiques les plus fascinants, explosifs et mystérieux découverts par les scientifiques dans l’espace lointain. Ce sont des signaux radio de fréquence variable et d’une durée d’un clin d’œil – quelques millisecondes – au cours desquels une énergie colossale est libérée, égale à celle émise par le Soleil en une année entière. Il en existe deux types principaux : les simples, très difficiles à étudier car limités à un seul événement isolé, et les répétés, qui « pulsent » à certains intervalles. Les FRB répétitifs ont permis aux chercheurs de faire de nombreuses découvertes importantes, mais la percée n’est intervenue qu’en 2020 avec l’identification du sursaut radio rapide FRB 200428, le premier détecté dans la Voie lactée. Grâce à elle, en effet, les scientifiques ont déterminé sa source, un magnétar (une étoile à neutrons avec un champ magnétique très puissant) appelé SGR 1935 + 2154, situé à 30 mille années-lumière de la Terre. Un nouveau FRB émis par un magnétar vient d’être découvert, mais ses caractéristiques le rendent particulièrement cryptique.

L’identification du nouveau sursaut radio rapide, appelé FRB 20201124A, était une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques chinois de l’Université de Nanjing, qui a collaboré étroitement avec des collègues des Observatoires astronomiques nationaux de l’Académie chinoise des sciences, l’Institut Kavli d’astronomie et d’astrophysique de l’Université de Pékin, du Département d’Astronomie de l’Université de Californie, de la Division de Physique, de Mathématiques et d’Astronomie du California Institute of Technology (CALTECH), de l’Université du Nevada à Las Vegas et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par les professeurs Heng Xu, Kejia Lee et Subo Dong, ont étudié le FRB avec le colossal radiotélescope FAST de 500 mètres de diamètre, situé au cœur de la province du Guizhou, en Chine.

Au cours d’une fenêtre d’observation menée au printemps 2021, le signal FRB 20201124A s’est répété 1 863 fois sur une période de 82 heures. Grâce aux données recueillies, il a été possible d’identifier la galaxie d’origine (une spirale barrée semblable à la Voie lactée et riche en métaux), la distance à la Terre et la source qui la produit, le magnétar susmentionné. Contrairement aux autres signaux répétés, cependant, FRB 20201124A a une polarisation particulière, due à un champ magnétique instable mais fluctuant d’intensité variable.

« Je comparerais cela à la réalisation d’un film sur l’environnement environnant sur une source FRB, et notre film a révélé un environnement magnétisé complexe et évoluant dynamiquement qui n’avait jamais été imaginé auparavant », a déclaré dans un communiqué le professeur Bing Zhang, co-auteur de l’étude. « Un tel environnement n’est pas directement destiné à un magnétar isolé. Quelque chose d’autre pourrait être à proximité de la source FRB, peut-être un compagnon dans un système binaire », a ajouté le scientifique. En effet, les experts pensent qu’au voisinage du magnétar se trouverait une étoile bleue chaude, capable d’influencer le champ magnétique et donc de modifier la polarisation du signal, ou son orientation dans l’espace tridimensionnel. L’endroit où le signal a été détecté est également considéré comme inhabituel, les scientifiques devront donc étudier en profondeur les données collectées pour tenter de révéler tous les secrets de ces phénomènes fascinants depuis l’espace lointain. Les détails du Fast Radio Burst ont été publiés dans deux articles (ici et ici) publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.