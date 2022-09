Edge Canary intégrera très prochainement deux fonctionnalités intéressantes

Microsoft a récemment apporté une nouvelle version à Edge Dev 107, ajoutant quelques nouvelles fonctionnalités utiles. Il ajoutera plus de nouvelles fonctionnalités à l’avenir, telles que des suggestions de noms pour les groupes d’onglets et la possibilité de désactiver et de réactiver les applications épinglées à la barre latérale du navigateur.

Quoi de neuf dans Microsoft Edge Canary

L’infatigable Leo Varela continue de découvrir des nouveautés, cette fois dans Edge Canary. Comme son nom l’indique, il proposera différents noms lors de la création d’un groupe d’onglets. Lors du test, nous ne pouvons pas voir le changement, ce qui suggère qu’il pourrait être disponible pour un certain nombre d’utilisateurs. Il en va de même pour la possibilité de désactiver et de réactiver les applications dans la barre latérale Edge.

La possibilité de désactiver et de réactiver les applications dans la barre latérale est également très utile, tout comme la possibilité de désactiver et de réactiver les onglets. Par exemple, si vous utilisez YouTube et que vous souhaitez désactiver la vidéo pour une raison quelconque, vous pouvez le faire en un seul clic. Cela peut ne pas être très utile dans le cas de YouTube, car la plate-forme dispose déjà d’une solution intégrée pour activer et désactiver le son, mais toutes les plates-formes vidéo n’offrent pas une solution similaire à YouTube.

Il est important de noter que le Switch pour les suggestions de noms de groupe sera disponible dans la section Confidentialité de la page Paramètres Edge. Il va falloir activer la fonction à partir de là pour qu’Edge vous propose les noms. Dans le cas de la désactivation et du déblocage des applications dans la barre latérale, l’option sera disponible par défaut et ne nécessitera aucune modification sur la page Paramètres.

Ces nouvelles modifications seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs Edge sur Canary Channel. Et lorsqu’ils seront prêts pour un déploiement plus large, Microsoft les mettra à la disposition du grand public.