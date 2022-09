C’est ainsi que Dall-E AI a imaginé les personnages du Seigneur des Anneaux

Lorsqu’un personnage est décrit dans un roman, la puissance de notre imagination sculpte peu à peu son corps, son visage et ses expressions. Nous le faisons généralement en fonction de nos expériences passées et des personnes que nous connaissons. Pour cette raison, lorsqu’il s’agit d’adapter une œuvre au cinéma ou à la télévision, beaucoup de gens se sentent rejetés. Il y a un choc entre la réalité et ce personnage créé dans l’esprit pendant que nous tournions les pages. Heureusement, l’objectivité de l’intelligence artificielle peut être très utile lorsqu’il s’agit d’amener des personnages sur grand écran pour de futures productions, comme nous allons le voir aujourd’hui dans cet exemple fantastique mettant en vedette Dall-E deux.

Peter Jackson et sa compagnie ont-ils fait du bon travail ?

Si vous lisez maintenant Le Seigneur des anneaux, il est fort probable que, quelle que soit la description de ses personnages par Tolkien, vous verrez dans votre imagination les acteurs qui faisaient partie de la trilogie cinématographique. y-a-t-il un moyen d’éviter ça? Jim Clyde Monge, ingénieur logiciel et artiste, est arrivé à la conclusion l’autre jour que Dall-E 2 est l’outil parfait pour éliminer la subjectivité de l’interprétation de la description d’un personnage.

Pour sa démonstration, Jim a saisi les descriptions des personnages du Seigneur des Anneaux telles qu’écrites par Tolkien. En exécutant les invites via l’outil OpenAI, il a constaté que le casting de la grande production était plutôt bon dans l’ensemble. Pour ses tests, Jim Clyde Monge a utilisé les descriptions de Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn et Legolas.

À commencer par Frodon, le protagoniste est le personnage de la pièce qui ressemble le moins à l’acteur qui a fini par le jouer. Tolkien a affirmé que, bien qu’il soit un hobbit, Frodon était un homme corpulent et rouge d’environ 50 ans. Elijah Wood avait 22 ans lorsqu’il a réalisé La Communauté de l’Anneau. De face, on peut dire que l’équipe a fait du bon travail, mais le personnage a été revisité pour le rendre plus attractif au niveau audiovisuel. Une démarche assez logique.

D’autre part, Sam est décrit dans les livres comme petit et trapu, mais avec des cheveux noirs. Sean Astin a assez bien joué le personnage, mais il a été décidé de changer la couleur de ses cheveux. Cependant, en comparant les deux images, on peut dire que le casting était excellent avec l’écuyer de Frodon.

Si quand on pense à Gandalf, le visage de Ian McKellen vient automatiquement à l’esprit, tout est en ordre. En introduisant la description de Tolkien dans Dall-E 2, le résultat est pratiquement identique à ce que nous avons vu dans la trilogie.

Avec Aragorn, c’est un peu la même chose. Le résultat que Dall-E a produit est très similaire à l’apparence de Viggo Mortensen, bien que l’IA n’ait pas été en mesure de reproduire l’allure de l’acteur américain.

Et enfin, nous avons Legolas. Bien que Tolkien puisse consacrer des pages et des pages aux descriptions, avec l’elfe cela n’arrive pas, et le Britannique semble avoir laissé un peu à l’imagination de chacun à quoi devrait ressembler ce personnage. Dall-E donne une figure qui ressemble beaucoup à l’archer, mais avec des traits beaucoup plus exagérés. Nous remercions l’équipe de casting d’avoir choisi Orlando Bloom pour l’occasion, car le dessin que l’intelligence artificielle a généré pour ce personnage aurait pas mal détonné avec le reste des personnages du film.