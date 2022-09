La police de la ville de Londres arrête une fuite présumée de GTA VI avec l’aide du FBI et du NCCU

Eh bien, c’était rapide : la police de Londres pense avoir appréhendé le leaker GTA VI. Les forces de l’ordre ont fait faillite jeudi soir, quelques jours seulement après l’intervention du FBI. Les autorités n’ont pas dévoilé le nom de l’adolescent suspect, ni annoncé les accusations dont il fait l’objet. Plus de détails devraient faire surface dans les prochains jours.

L’adolescent soupçonné d’être à l’origine de la fuite massive de Grand Theft Auto 6 cette semaine est en détention au Royaume-Uni. La police de la ville de Londres arrêté un résident de l’Oxfordshire âgé de 17 ans soupçonné d’avoir piraté Rockstar et Uber. Les responsables de la police disent avoir été aidés par la National Cyber ​​​​Crime Unit (NCCU) du Royaume-Uni.

Selon des sources de l’ancien journaliste de Reuters Matthew Keys, l’adolescent anonyme est soupçonné d’appartenir au groupe de hackers connu sous le nom de « Lapsus $ ». Lapsus $ utilise l’application de messagerie Telegram axée sur la confidentialité pour organiser, que le NCCU et d’autres organismes chargés de l’application de la loi ont infiltré et surveillent depuis un certain temps maintenant. Keys dit aussi que le FBI était impliqué.

METTRE À JOUR: @CityPolice confirmer l’arrestation d’un jeune de 17 ans pour un incident de piratage ; Source affirme que le crime est lié à une intrusion sur Rockstar Games et peut-être sur Uber Technologies. https://t.co/lLHX2cpGfA $UBER – Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 23 septembre 2022

À ce stade, la police n’a révélé aucun détail sur l’arrestation autre que le suspect est en garde à vue. Étant donné que le pirate informatique présumé est mineur, les responsables pourraient retenir son nom jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’autorisation légale. La police de Londres et le FBI publieront probablement plus d’informations dans les prochains jours.

Les événements menant à l’arrestation ont commencé lorsqu’un utilisateur de GTAForums, sous le nom d’utilisateur « teapotuberhacker », a publié plus de 90 vidéos et captures d’écran du GTA VI encore en développement. Cette fuite s’est produite quelques jours seulement après qu’un pirate utilisant le nom « teapot2022 » a violé les systèmes internes d’Uber et exposé 57 millions de dossiers clients. Un membre de Lapsus$ avec la poignée « Tea Pot » a revendiqué la responsabilité des deux attaques. À ce moment-là, Uber a commencé à travailler avec le FBI et d’autres pour identifier Tea Pot. Le FBI a également ouvert une enquête sur le piratage de Rockstar il y a quelques jours à peine.

L’arrestation de l’adolescent n’est pas la première que la police de Londres a effectuée. En mars, les forces de l’ordre britanniques ont perquisitionné et arrêté sept membres présumés de Lapsus$. La police pensait que l’un d’eux était Tea Pot, mais les autorités n’ont pas confirmé si l’homme détenu dans l’Oxfordshire était impliqué dans le buste précédent.