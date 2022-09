Taylor Swift serait sur le point de jouer le premier spectacle de mi-temps du Super Bowl sponsorisé par Apple Music

Selon un nouveau rapport de Variété. Le rapport souligne que l’une des raisons pour lesquelles cette performance tant attendue se produit enfin est qu’Apple reprend le parrainage de la mi-temps du Super Bowl à Pepsi.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Taylor Swift a enfin lieu

Le rapport cite trois sources « proches de la situation » et indique que Taylor Swift devrait faire la une de l’émission de mi-temps du Super Bowl LVII en 2023. Ce rapport intervient 12 heures seulement après l’annonce qu’Apple et la NFL avaient conclu un accord pour Apple. Music pour reprendre le parrainage du spectacle de la mi-temps du Super Bowl à partir de l’année prochaine.

Les fans de Taylor Swift ont rapidement commencé à lire les feuilles de thé lorsque l’accord Apple Music a été annoncé du jour au lendemain. L’une des raisons les plus courantes était que le prochain album de Swift s’appelle « Midnights » et que l’accord entre Apple et la NFL a été annoncé à minuit. C’est certainement un peu exagéré, mais Variété souligne une théorie plus convaincante.

Pepsi est le sponsor de la mi-temps du Super Bowl depuis 2013, la même année où Swift a signé un accord à long terme avec Coca-Cola. On ne sait pas si ce partenariat a réellement interdit à Swift de se produire lors d’un spectacle de mi-temps sponsorisé par Pepsi, mais cela « aurait certainement été gênant ».

Mais au-delà de ces théories, Variété dit qu’il a trois sources proches de la situation qui ont confirmé que Swift est en effet aligné pour être l’interprète de la mi-temps d’Apple Music Super Bowl en 2023.

