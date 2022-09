Arrêté à Londres un jeune de 17 ans comme suspect dans la fuite massive de GTA 6

La police de Londres a annoncé l’arrestation d’un homme de 17 ans soupçonné de piratage informatique grave dans le cadre d’une enquête menée par la National Cyber ​​​​Crime Unit (NCCU) du Kingdom-Uni. Selon des sources proches de l’enquête, il pourrait être l’auteur de la fuite massive de matériel confidentiel de Rockstar Games le week-end dernier, à travers laquelle de nombreuses vidéos et images du développement de GTA VI ont été publiées.

Suspect dans le piratage de Rockstar et Uber

Pour le moment, la police londonienne n’a pas confirmé qu’il s’agissait bien de la personne responsable du piratage de GTA VI, bien que le journaliste Matthew Keys assure qu’une Source fiable liée à ladite arrestation a confirmé qu’en effet, c’est bien le pirate informatique qui a volé les informations confidentielles. matériel de développement de Rockstar Games, la même personne qui a écrit le précédent piratage de la société de transport Uber.

D’autre part, la confirmation officielle de l’affaire devrait être révélée dans les prochaines heures, puisqu’il s’agit d’une affaire dans laquelle ladite agence britannique et le FBI américain, une agence qui a enquêté sur le piratage d’Uber, collaborent. Pour le moment, la seule chose qui semble confirmée, c’est qu’il s’agit d’un jeune de 17 ans originaire d’Oxfordshire, un comté très proche de la capitale britannique.

Le suspect reste en garde à vue et a été interpellé pour « possible piratage » après une enquête exhaustive des autorités. Pour le moment, il n’y a pas plus de détails à ce sujet.

L’une des plus grosses fuites de l’industrie du jeu vidéo

Rappelons que la récente fuite de matériel confidentiel de GTA VI est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire de l’industrie, lorsque dimanche 18 septembre dernier, une multitude de vidéos et d’images du jeu à un stade précoce de développement ont commencé à émerger sur l’Internet. Peu de temps après, Rockstar Games lui-même a confirmé le vol par le biais d’un communiqué officiel, assurant que le développement du titre ne sera pas affecté.

