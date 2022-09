La nouvelle manette Elite de Xbox est moins chère et a une fonction secrète

Depuis quelque temps, bon nombre de gamers ont décidé que leur avenir était de devenir des joueurs professionnels, ceux qui partent disputer des tournois Call of Duty, notamment FIFA, et qui tentent de s’ouvrir une voie avec des aspirations au sein de l’eSport. Et pour le faire avec des garanties, rien de tel que d’avoir entre les mains une manette de jeu avec une finition spéciale et une précision de contrôle absolue.

La deuxième génération arrive

Le fait est que Microsoft s’est déjà engagé dans cette direction en 2015, lorsqu’il a mis sur le marché son premier modèle Elite pour Xbox One à l’époque, profitant du lancement de Halo 5 Guardians auquel les Américains avaient réservé la création d’une scène. propre compétition où, pour obtenir les meilleurs résultats, il allait falloir avoir entre les mains la manette de jeu la plus précise et la mieux construite de toutes.

Maintenant, suivant cette piste, Microsoft a été encouragé à revitaliser la gamme avec la nouvelle manette sans fil Elite Series 2 pour en profiter dans sa nouvelle Xbox Series X | S, qui maintient la ligne de la première mais retouche certains aspects qui vont sûrement devenir un petit objet de désir. Entre autres à cause de tous les éléments qu’il propose, l’un de ceux qui ont bénéficié au fil du temps est le prix. Et curieusement vers le bas.

Bien qu’essentiellement le contrôle soit pratiquement le même que le premier de l’Elite, une modification esthétique essentielle doit être soulignée : le bouton Xbox peut être utilisé avec la couleur que nous voulons le plus, et qui a un énorme catalogue de plus de 16 millions de tons différents. Maintenant, nous savons déjà que juste pour cette raison, il n’est pas rentable d’acheter un contrôleur avec ces caractéristiques… mais cela aide.

Des profils de jeu plus nombreux et de meilleure qualité

Ce contrôleur Elite Series 2 conserve certaines des fonctions les plus célèbres de l’original, telles que le calibrage de la prise en main des bâtons, la possibilité de régler avec précision la pression plus ou moins grande de certains boutons, l’installation de cames à l’arrière et , en plus de tout configurer en stockant des profils spécifiques pour chaque jeu. De cette façon, nous avons entre nos mains un appareil capable de nous offrir une supériorité concurrentielle que nous ne pouvons pas atteindre avec les versions normales de ces contrôleurs Xbox.

De toute évidence, le prix justifie la qualité supérieure de chaque composant de la manette de jeu, ainsi que les pièces supplémentaires qui l’accompagnent et qui sont utilisées pour ajuster le toucher des boutons, des traverses et des bâtons à ce dont nous allons avoir besoin dans chaque jeu. . Ce dernier est essentiel, car il est désormais plus facile de créer des profils pour chaque titre et de les stocker afin qu’ils se chargent automatiquement sans avoir à répéter le processus à chaque jeu auquel nous jouons. C’est sûrement l’une des caractéristiques les plus marquantes de ce modèle et ce qui a fait de la gamme Elite une référence pour de nombreux joueurs qui recherchent toujours l’excellence, comme jouer avec leurs consoles à 120Hz, par exemple.

Maintenant, ne dit-on pas que le prix a baissé ? et, curieusement, au milieu de ce panorama en hausse dans tous les produits, Microsoft nous a donné la bonne nouvelle que l’achat de cette commande Elite Wireless Controller Series 2 ne nous coûtera que 129,99 $, soit pratiquement la même chose en euros.