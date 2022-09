SpaceX veut mettre Internet Starlink dans les bus scolaires pour que les enfants puissent faire leurs devoirs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? SpaceX travaille avec certains districts scolaires pour piloter un programme visant à fournir une connexion Wi-Fi dans les bus, transformant « le temps de trajet en temps connecté ». Dans un récent message à la Federal Communications Commission, SpaceX a fait valoir qu’aucun service n’est mieux placé pour combler le « Homework Gap » que Starlink. SpaceX cible les districts scolaires dans les zones rurales où les trajets durent plus d’une heure dans chaque sens et n’ont généralement pas accès à d’autres services haut débit mobiles.

SpaceX a par ailleurs noté que l’écrasante majorité des étudiants participants n’auront pas accès au haut débit à haut débit à la maison. Selon les chiffres cités, environ 17 millions d’étudiants aux États-Unis n’ont pas accès à une connexion Internet à la maison.

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a annoncé plus tôt cette année une proposition visant à autoriser l’utilisation du financement fédéral pour installer le Wi-Fi dans les autobus scolaires.

Ces « salles d’étude roulantes » semblent être une excellente idée sur le papier, mais je ne suis pas convaincu qu’elles se traduiront dans le monde réel. Franchement, personne ne veut faire ses devoirs dans le bus. C’est bruyant et il se passe beaucoup de choses. Les enfants jouent et visitent leurs amis. Bonne chance pour être productif dans cet environnement.

Je suis peut-être celui qui est déconnecté, mais est-ce que tous les devoirs sont de nos jours basés sur Internet ? Qu’est-il arrivé aux devoirs de livres et aux feuilles de travail papier ? Et qu’en est-il du potentiel de mal des transports? Avoir la tête collée à un écran tout en étant transporté pendant plus d’une heure me laisserait sans aucun doute nauséeux au moment où je rentrerais à la maison ou à l’école. Au contraire, j’imagine que les enfants utiliseraient le Wi-Fi intégré pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux.

Google a testé un programme similaire en 2018 appelé Rolling Study Halls. En plus du Wi-Fi mobile, ce programme a fourni aux étudiants un éducateur à bord pour les aider à faire leurs devoirs. Si c’était une si bonne idée, je soupçonne que Google aurait élargi le programme et nous en aurions beaucoup plus entendu parler maintenant.