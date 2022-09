Le goût du chou « fait pleurer les bébés à naître »

Cela a été observé par une équipe de recherche britannique dans la première étude qui a examiné la réaction des fœtus exposés aux stimuli gustatifs de l’alimentation maternelle.

Une image échographique 4D montrant la réaction d’un fœtus à la saveur du chou / Science psychologique

Si le chou vous fait lever le nez, vous n’êtes pas seul. Une équipe de recherche de l’université de Durham en Angleterre a observé que son goût n’attire même pas les bébés à naître, qui prennent une expression agacée, presque pleurante dans l’utérus lorsqu’ils sont exposés à ce stimulus gustatif par l’alimentation maternelle. . Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé l’échographie 4D (les images animées en trois dimensions) de 100 femmes enceintes dans le cadre de la première étude au monde visant à examiner la réactivité fœtale aux saveurs, élargissant ainsi la compréhension du développement des récepteurs humains de goût et odeur. Chez le fœtus, on suppose en fait que le goût est perçu par l’inhalation et la déglutition du liquide amniotique de l’utérus, mais jusqu’à présent, cette hypothèse était basée sur des recherches postnatales, tandis que la nouvelle recherche a été la première à évaluer cette possibilité pendant la gestation.

Le chou « fait pleurer les bébés à naître »

Les chercheurs se sont penchés sur la réaction des fœtus aux saveurs de carotte ou de chou après l’ingestion de ces deux aliments par les mères sous forme de gélules en poudre prises 20 minutes avant l’échographie. Il a également été demandé aux femmes de ne consommer aucun autre aliment ou boisson dans l’heure précédant les scans. Au total, l’évaluation a porté sur 180 échographies, réalisées de la 32e à la 36e semaine de gestation, dont une série issue d’une archive de 30 femmes n’ayant reçu aucune gélule.

La réaction d’un fœtus au goût du chou / Science psychologique

Ces images, publiées dans le magazine Sciences psychologiques, ont montré que les fœtus exposés à la carotte adoptaient des expressions souriantes et ressemblant à des rires plus fréquemment que lorsqu’ils étaient exposés au chou ou à aucune saveur particulière. À l’inverse, après le stimulus gustatif du chou, les fœtus ont pris une expression de pleurs environ deux fois plus souvent que la saveur de carotte ou pas de saveur du tout. « C’était vraiment incroyable de voir la réaction des bébés à naître aux saveurs de chou ou de carotte lors des échographies et de partager ces moments avec leurs parents.A déclaré Beyza Ustun, chercheur de troisième cycle au Laboratoire de recherche fœtale et néonatale du Département de psychologie de l’Université de Durham et auteur principal de l’étude.

La réaction d’un fœtus exposé au goût de carotte / Science psychologique

Selon les chercheurs, l’exposition répétée du fœtus à certaines saveurs pourrait entraîner des préférences alimentaires après la naissance, ce qui pourrait représenter une indication importante sur l’alimentation pendant la grossesse, ainsi que des implications pour la compréhension de la perception du goût et du développement de la mémoire pendant la vie fœtale. . Par conséquent, les chercheurs ont entrepris une étude de suivi après la naissance des mêmes bébés, pour évaluer si les saveurs ressenties dans l’utérus affectaient ou non leur préférence pour différents aliments.