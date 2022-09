Denon annonce une nouvelle gamme de récepteurs AV 8K avec de nombreux ports HDMI 2.1

Conclusion : Les nouveaux récepteurs AV de Denon fournissent un son Hi-Fi 3D et disposent d’une quantité impressionnante de connectivité, y compris des ports HDMI 2.1 pour connecter une PlayStation 5, une Xbox Series ou un PC à une configuration home cinéma haut de gamme. Selon la société, les A1H, X4800H et X3800H bénéficieront même d’une prise en charge de la correction de salle Dirac Live avec une future mise à jour logicielle.

Denon vient de dévoiler sa nouvelle série de récepteurs AV 8K. Il comprend sept SKU avec des prix allant de 399 $ à 6 499 $, et ils disposent tous de plusieurs ports HDMI 2.1, permettant le passthrough 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz, HLG, HDR, Dolby Vision et HDR10 +. Ils prennent également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), le transport rapide d’images (QFT) et le mode de faible latence automatique (ALLM), ce qui les rend parfaits pour connecter les dernières consoles à votre configuration de cinéma maison.

Au sommet de la gamme se trouve l’AVR-A1H, le nouveau produit phare impressionnant de Denon pesant plus de 70 livres. Il peut piloter jusqu’à une configuration de haut-parleurs 9.4.6 avec 150 watts par canal et dispose de dix ports HDMI (HDMI 2.1 : 7 entrées, 2 sorties ; une sortie HDMI 2.0). Les amateurs de cinéma maison pourront mettre la main dessus au début de l’année prochaine pour 6 499 $.

Si c’est un peu trop riche pour votre sang, la série X de Denon offre toujours un son stellaire et des ensembles de fonctionnalités haut de gamme avec des prix plus acceptables. L’AVR-X4800H a la même disposition HDMI que le produit phare de l’entreprise et peut alimenter un système à 9,4 canaux avec 125 W par canal. Il sortira également au début de l’année prochaine pour 2 499 $.

L’AVR-X3800H a une entrée HDMI de moins et ne fournit que 105 W par canal. Il est disponible maintenant pour 1 699 $. Pour les versions de taille moyenne, Denon propose l’AVR-X2800H (1 199 $, disponible plus tard cette année), un récepteur 7.2 canaux avec 95 W par canal. L’AVR-X580BT d’entrée de gamme (399 $) peut fournir 70 W par canal et prend en charge 5.2 canaux.

Denon a également annoncé quelques nouveaux AVR de la série S. L’AVR-S970H 7.2 canaux (899 $) peut fournir jusqu’à 90 W par canal, tandis que l’AVR-S570BT bas de gamme (399 $) peut alimenter des systèmes 5.2 avec jusqu’à 70 W par canal.

Plus important encore, ces récepteurs devraient être exempts du bug HDMI 2.1 qui affectait les anciens récepteurs Denon, provoquant des problèmes de suppression lors de la tentative de transmission vidéo à partir des consoles ou des cartes graphiques les plus récentes.