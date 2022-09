Fortnite x Marvel : Zéro conflit ; comment avoir un skin iron man zero

Nous savons déjà quel sera le skin pour racheter les cinq codes des bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict. Il s’agit d’Iron Man Zero, une nouvelle version d’Iron Man dans Fortnite avec une armure dotée de la technologie de The Seven. Juste en dessous nous vous expliquons comment obtenir ce nouveau skin Marvel, qui débarque dans la saison 4 de Fortnite :

Fortnite : voici le nouveau skin Iron Man Zero ; Comment l’obtenir?

Le nouveau skin Iron Man Zero sera une récompense gratuite pour tous les joueurs qui utiliseront des codes pour les numéros 1 à 5 des bandes dessinées Fortnite x Marvel: Zero Conflict.

Iron Man Zero est le skin que nous obtiendrons en rachetant les codes des comics 1-5 de Fortnite x Marvel : Zero Conflict

Sur la dernière page de chacune de ces bandes dessinées, il y a un code que nous devons entrer sur le site Web de Fortnite. Après être entré dans les cinq, nous obtiendrons le skin Iron Man Zero à notre billetterie Fortnite sans frais supplémentaires, et nous pourrons l’équiper quand nous le voulons.

Le skin Iron Man Zero arrivera également dans le store avec tout son ensemble (la récompense des bandes dessinées n’est que le skin et son sac à dos). Nous ne savons toujours pas quel prix aura chaque article :

Skin Iron Man Zero (comprend des styles supplémentaires)

Jet Pack d’accessoires de randonnée (comprend des styles supplémentaires)

Outil de récolte de gant à lame

Le geste intégré d’Iron Man révélé

Écran de chargement Zero Conflict Frontline

Tous les objets Iron Man Zero dans Fortnite

Où et quand acheter les bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict ?

Les bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict sont disponibles dans les pays suivants : Andorre, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique (Communauté française), Brésil, Canada, Chili, France, Slovaquie, France, États-Unis, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Italie , Monaco, Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Vatican.

Renseignez-vous auprès de votre libraire ou kiosque habituel sur sa disponibilité, car en principe aucune chaîne de stores n’a l’exclusivité sur sa vente et sa distribution. Chaque exemplaire de la bande dessinée est au prix de 4,20 €, ce qui peut varier quelque peu d’un store à l’autre.

Voici les dates de sortie des bandes dessinées :

L’écran de chargement « Conflict Zero » est le code de récompense pour Fortnite x Marvel Comic : Conflict Zero #5

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration