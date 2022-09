PSA : la fonctionnalité de l’ordinateur de plongée Apple Watch Ultra n’est pas encore disponible

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes présentées dans le discours d’ouverture d’Apple était la fonctionnalité de l’ordinateur de plongée Apple Watch Ultra. Cela permet effectivement à la nouvelle montre robuste de remplacer complètement un ordinateur de plongée dédié.

Cependant, toute personne qui vient de recevoir son Apple Watch Ultra et qui souhaite enfiler son équipement de plongée et se diriger vers le corail le plus proche devra attendre un peu…

La page Web d’Apple pour l’Ultra donne d’abord l’impression qu’il est prêt à rouler pour la plongée :

Construit pour résister au jet ski dans la baie de Maunalua ou au kitesurf dans les gorges. Apple Watch Ultra dispose d’une nouvelle jauge de profondeur. Il fournit également les données et les fonctionnalités requises par les plongeurs autonomes et en apnée pour des descentes jusqu’à 40 mètres.

Mais un peu plus bas, il y a un badge « Coming soon ».

Bientôt disponible. Un ordinateur de plongée complet. Conçue en partenariat avec les innovateurs sous-marins renommés Huish Outdoors, l’application Oceanic+ pour Apple Watch Ultra met un véritable ordinateur de plongée à votre poignet.8 Conçue pour la plongée sous-marine récréative et la plongée libre jusqu’à 40 mètres, avec toutes les fonctionnalités essentielles dont les plongeurs ont besoin. Il est également rafraîchissant et facile à utiliser.

L’application Depth intégrée est préinstallée, mais Apple avertit spécifiquement qu’elle ne doit pas être utilisée comme ordinateur de plongée.

Les activités sous-marines sont risquées. L’application Depth n’est pas un ordinateur de plongée et ne fournit pas d’informations sur les paliers de décompression, l’analyse des gaz ou d’autres fonctionnalités de plongée récréative. Si vous utilisez Apple Watch Ultra où la défaillance de l’appareil pourrait entraîner la mort, des blessures corporelles ou de graves dommages environnementaux, utilisez toujours une jauge de profondeur et une minuterie/montre secondaires. Avant de plonger, assurez-vous que votre Apple Watch Ultra est exempte de fissures ou d’autres dommages.

Pendant les activités sous-marines récréatives telles que la plongée en apnée, la nage en piscine sous-marine et la plongée en apnée peu profonde, l’application Depth peut vous montrer des informations importantes. L’application Depth affiche l’heure actuelle, votre profondeur actuelle, la profondeur maximale de la session pendant que vous étiez sous l’eau et la température de l’eau.

Une fois l’application Oceanic+ disponible, vous disposerez alors d’un ordinateur de plongée certifié Apple Watch Ultra.

Un planificateur de plongée avec des connaissances locales. L’application Oceanic+ sur iPhone va au-delà du simple calcul de la profondeur et de l’heure en intégrant les conditions locales comme les marées, les températures de l’eau et même des informations fournies par la communauté comme la visibilité et les courants. Ou utilisez simplement votre montre pour planifier rapidement et facilement votre plongée.

Des mesures qui ont plus de sens. La plupart des ordinateurs de plongée nécessitent une séquence complexe de pressions sur les boutons pour obtenir ce dont vous avez besoin. Oceanic+ vous permet d’accéder à des écrans supplémentaires simplement en tournant la Digital Crown. Il utilise un code couleur sur le grand écran lumineux pour rendre les informations complexes faciles à comprendre.

La sécurité ne s’arrête jamais. Tous les avertissements de sécurité que vous attendez d’un ordinateur de plongée sont intégrés à Oceanic+, des limites de décompression aux taux de remontée excessifs et aux paliers de sécurité. L’application exécute un algorithme de décompression Bühlmann pour calculer et surveiller en permanence les paramètres de plongée, vous donnant les données dont vous avez besoin en un coup d’œil.

Données post-plongée. De la mer au nuage. Obtenez les données de votre plongée immédiatement après avoir fait surface, y compris vos points d’entrée et de sortie GPS. Il se synchronise automatiquement avec votre iPhone et le cloud. Consultez un résumé de votre profil de plongée et consultez votre carnet de plongée pour rechercher parmi les plongées passées ou partager vos expériences avec vos amis et votre famille.