Apple publie iOS 16.0.2 pour corriger le bug de bougé de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro, l’autorisation de copier-coller, etc.

Apple a publié jeudi iOS 16.0.2 pour tous les utilisateurs d’iPhone. La mise à jour contient d’importantes corrections de bugs, non seulement pour les propriétaires d’iPhone 14, mais également pour d’autres modèles. Par exemple, la mise à jour d’aujourd’hui corrige un problème qui pouvait faire trembler l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro de manière inattendue dans certaines applications, tout en résolvant l’invite persistante de copier-coller dans tout le système.

Comme l’ont noté les utilisateurs d’iPhone 14 Pro, certaines applications tierces comme Snapchat et TikTok ont ​​fait trembler et vibrer l’appareil photo. Bien que les raisons officielles restent floues, le bug affectait probablement la stabilisation optique des objectifs de la caméra.

Un autre bug qui ennuyait les utilisateurs d’iOS 16 était lié à la nouvelle autorisation de copier-coller, qui demande aux utilisateurs s’ils souhaitent autoriser ou refuser à une application d’avoir accès au presse-papiers du système. Cependant, cette invite apparaissait constamment aux utilisateurs, même après avoir autorisé une application spécifique à accéder au presse-papiers.

Les deux bugs ont été corrigés avec iOS 16.0.2. Selon les notes de publication d’Apple, iOS 16.0.2 corrige également les bugs liés à VoiceOver et les problèmes d’affichage affectant certains modèles d’iPhone. Vous pouvez lire le changelog officiel ci-dessous :

Cette mise à jour fournit des correctifs de bugs et des mises à jour de sécurité importantes pour votre iPhone, notamment :

– L’appareil photo peut vibrer et provoquer des photos floues lors de la prise de vue avec certaines applications tierces sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

– L’affichage peut apparaître complètement noir lors de la configuration de l’appareil

– Le copier-coller entre les applications peut entraîner l’apparition d’une invite d’autorisation plus que prévu

– VoiceOver peut être indisponible après le redémarrage

– Résout un problème où la saisie tactile ne répondait pas sur certains écrans iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 après avoir été réparé