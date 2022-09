Google déploie Chromecast à 30 $ pour les utilisateurs qui n’ont pas fait le saut vers 4K

En bref : Google a annoncé une nouvelle version de son Chromecast avec Google TV à un prix plus abordable. Le nouveau Google Chromecast avec Google TV (HD) présente le même design global que le Chromecast avec Google TV (4K) lancé en 2020 et est même livré avec la même télécommande à commande vocale. Comme son nom l’indique, cependant, il est limité à une résolution HDR 1080p jusqu’à 60 images par seconde.

Le dongle est livré avec la plate-forme Google TV complète, permettant d’accéder à plus de 10 000 applications, y compris de grands acteurs comme HBO Max, Prime Video et Disney+, pour n’en nommer que quelques-uns. Le bouton Google Assistant dédié sur la télécommande peut aider à trouver quelque chose à regarder ou à répondre à des questions quotidiennes, comme c’est le cas sur d’autres appareils équipés.

Le nouveau Chromecast de Google est une offre économique conçue pour les personnes qui n’ont pas encore fait le saut vers la 4K, ou peut-être celles qui cherchent à ajouter de l’intelligence à un téléviseur secondaire dans une chambre d’amis, sur la terrasse arrière ou dans un garage.

Bien que de nombreuses personnes soient sans aucun doute intéressées par la nouvelle offre, beaucoup espéraient que Google annoncerait un nouveau Chromecast phare avec un hardware plus puissant et un stockage supplémentaire à la place. Lui et le nouveau Chromecast HD n’incluent que 8 Go de stockage intégré, ce qui est proche du bas de l’échelle pour un appareil de streaming en 2022. Un modèle phare mis à jour pourrait encore être en préparation, mais nous devrons attendre un peu plus longtemps pour ça.

Le nouveau Chromecast de Google avec Google TV (HD) est disponible à l’achat au prix de 29,99 $, soit cinq dollars moins cher que le Chromecast d’origine. Il n’est disponible qu’en une seule couleur – blanc – alors que vous pouvez obtenir la déclinaison 4K en blanc, bleu ou rose.

Pour une durée limitée, Google propose également un abonnement gratuit de six mois à Peacock Premium. Le service de streaming coûte normalement 4,99 $ par mois et donne accès à plus de 80 000 heures de contenu de NBCUniversal.