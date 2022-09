ARK : Survival Evolved, jeu gratuit d’Epic Games Store : comment le télécharger sur PC

L’Epic Games Store revient à ses anciennes habitudes en offrant l’un des grands jeux de survie disponibles pour PC. Nous nous référons à ARK : Survival Evolved, qui sera disponible en téléchargement gratuit dans la boutique jusqu’au 29 septembre. Et le meilleur de tous, vous ne serez pas seul, car le store parent Fortnite offre également Gloomhaven, un RPG jusqu’à 4 joueurs inspiré du jeu de société du même nom créé par Isaac Childres.

Il n’est jamais trop tard pour devenir accro à un jeu comme ARK et encore moins sachant que, même avec une deuxième partie en route, sa communauté est l’une des plus importantes que l’on puisse trouver aujourd’hui. En effet, son succès a été tel qu’ARK 2 a confirmé la participation de Russell Crowe, Vin Diesel et Gerard Butler au mode campagne. Bien que pour l’instant, oui, le jeu n’ait pas de date de sortie estimée.

Comment télécharger ARK: Survival Evolved gratuitement sur PC

Tout d’abord, pour télécharger le jeu, vous devez avoir un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en créer un et vous inscrire gratuitement à partir d’ici. Vous devez renseigner les différents champs (nom, prénom, pseudo d’utilisateur, adresse email, mot de passe et si vous souhaitez recevoir des offres et promotions). Ensuite, vous devez accepter les conditions d’utilisation, vérifier le courrier et activer le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous avez accès à votre compte, accédez au lien que nous avons partagé ci-dessus et utilisez votre jeu. Pour jouer, vous aurez besoin du client Epic Store installé sur votre PC, téléchargez-le sur ce lien et c’est tout, à partir de ce lanceur, vous aurez accès à toute la bibliothèque de jeux… gratuitement ?

