La mise à jour watchOS 9.0.1 arrive à temps pour le lancement de l’Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra arrive ce vendredi pour les clients du monde entier. Pour s’y préparer, Apple lance watchOS 9.0.1, qui comprend des améliorations et des corrections de bugs spécifiquement pour cette nouvelle montre. Voici les nouveautés de cette version et de watchOS 9 en général.

La version d’aujourd’hui est 20R8380. Selon la page d’assistance d’Apple, cette mise à jour inclut les modifications suivantes pour l’Apple Watch Ultra :

Le son peut être déformé pendant les appels téléphoniques utilisant des haut-parleurs

Alors que la société teste déjà watchOS 9.1, les utilisateurs d’Apple Watch Ultra pourront profiter de plusieurs nouveautés grâce à watchOS 9, sorti il ​​y a quelques semaines.

Étant donné que watchOS 9 ne prend plus en charge l’Apple Watch Series 3, le système d’exploitation réorganise les anciens cadrans de montre tout en en ajoutant quatre nouveaux. Avec ces nouveaux visages, Apple les rend plus beaux sur des écrans plus grands. De plus, la société ajoute Socket en charge du clavier QWERTY pour plus de langues et la nouvelle technologie QuickType.

watchOS 9 apporte également une importante mise à jour de l’application Workout avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour les personnes qui aiment faire de l’exercice. Pour les coureurs, il existe de nouvelles vues d’entraînement, où ils n’ont qu’à tourner la couronne numérique pour voir de nombreuses mesures. Les métriques disponibles pendant l’exécution sont :

Anneaux d’activité

Zones de fréquence cardiaque

Du pouvoir

Élévation

Apple améliore également la Application de sommeil avec watchOS 9. Il apporte désormais plus de données sur le sommeil et un nouveau Application Médicaments qui vous aide à suivre toutes les pilules et vitamines que vous prenez chaque jour.

Avant la sortie de l’Apple Watch Ultra, Apple a également publié deux applications exclusives pour cette smartwatch, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Êtes-vous enthousiasmé par le lancement de ce produit? N’oubliez pas de mettre à jour watchOS 9.0.1 une fois que vous avez mis la main sur le nouvel appareil.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :