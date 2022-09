Logitech G Cloud : des jeux mobiles pour le grand public ?

La concurrence stimule les affaires – et est vraiment bonne pour la bataille à trois entre Sony, Microsoft et Nintendo. Valve l’a prouvé récemment avec le Steam Deck, qui offre aux joueurs sur PC leur propre plate-forme. Le G Cloud de Logitech, quant à lui, se concentre principalement sur les jeux en nuage. Cela peut-il devenir un succès ?

Axé sur le cloud gaming

Une console de jeu vidéo portable avec un équipement de manette complet et une batterie longue durée ? Ce qui ressemble initialement à une concurrence directe avec la Nintendo Switch et Valve Steam Deck s’avère être une alternative initialement intéressante, mais ensuite contestée.

Le Logitech G Cloud est unique dans le paysage des consoles car il s’appuie systématiquement sur les services de jeux en nuage au lieu de calculer les jeux sur du matériel local.

Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now et Steam Link sont préinstallés en tant que trio de streaming. Selon les rapports, Logitech a travaillé avec les trois fournisseurs pour coordonner le matériel et les logiciels afin que les jeux calculés dans le cloud fonctionnent sur le Logitech G Cloud avec la latence la plus faible et la meilleure qualité d’image. Cependant, une connexion WiFi stable et rapide est obligatoire.

Étant donné qu’Android 11, y compris les services Google, est préinstallé, vous pouvez facilement télécharger des applications supplémentaires à partir du Google Play Store – mais on peut se demander si les jeux les plus riches graphiquement fonctionneront sur le matériel.

Matériel de milieu de gamme dans un boîtier élégant

Parce qu’un coup d’œil à la fiche technique révèle que la première console de Logitech se classe en dessous de la concurrence de Nintendo et Valve en termes de matériel. Le modèle de processeur Snapdragon 720G est à l’œuvre dans les téléphones portables de milieu de gamme tels que le Xiaomi Redmi Note 9 Pro depuis 2020. Assez pour les jeux moins exigeants ou le cloud gaming, où le calcul n’a pas lieu sur l’appareil lui-même. Mais avec des blockbusters Android exigeants, la console risque d’atteindre ses limites.

Pareil pour le stockage : avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, il devrait être occupé rapidement et il faut le mettre à niveau avec une carte micro SD. Au moins c’est possible.

La batterie et l’écran sont correctement proportionnés : à 6 000 mAh, la batterie est suffisamment grande pour garantir 12 heures de fonctionnement par charge. L’écran IPS de 7 pouces avec une résolution de 1 920 par 1 080 pixels peut certainement rivaliser avec Switch et Steam Deck. Cependant, il est un peu décevant que l’ordinateur de poche ne brille que de 450 nits et ne reproduise que des images en mouvement à 60 Hz. Ce serait beaucoup plus lumineux et plus lisse.

La disposition du contrôleur est la même que celle de la Xbox. (Photo : Logitech)

L’équipement des boutons et des manettes correspond à ce que vous attendez d’une console de jeux : il y a deux manettes analogiques, un pavé directionnel, quatre boutons d’action à l’avant plus 4 boutons d’épaule et une poignée de boutons pour le contrôle du volume et du menu. Avec la disposition des bâtons et l’étiquetage des boutons, Logitech est basé sur le contrôleur Xbox de Microsoft, la norme de facto de l’industrie.

Le boîtier et le design font une impression précieuse. (Photo/s : Logitech)

Switch et Steam Deck ont-ils de quoi s’inquiéter ?

Logitech demande 299,99 $ pour la précommande G Cloud et proposera plus tard l’ordinateur de poche pour 349,99 $. De plus, les prix américains incluent la taxe de vente, qui varie d’un État à l’autre. Il n’est pas encore clair si et si oui, à quel prix Logitech G Cloud arrivera en Europe.

Logitech marque avec le cloud, Nintendo à son tour avec ses propres délices de jeux. Les marques de jeux vidéo les plus en vue sont chez elles sur la Nintendo Switch, la Switch Lite et la Switch OLED : Super Mario, Kirby, Pokémon ou encore Zelda. Ils ne fonctionnent pas sur le G Cloud ; si vous voulez jouer à cela, vous avez besoin d’un interrupteur.

Jeux mobiles ? Il n’y a pratiquement aucun moyen de contourner Nintendo! (Photo : Charles)

Valve, à son tour, attire l’accès à la quasi-totalité de la bibliothèque Steam et offre aux joueurs sur PC une console confortable et portable. Et devrait-il y avoir un reflux dans le compte Steam ? Ensuite, en quelques clics, des émulateurs peuvent être installés qui évoquent à l’écran plusieurs décennies d’histoire du jeu vidéo, de l’Atari 2600 au Nintendo GameCube.

Le Steam Deck est conçu pour les joueurs sur PC qui souhaitent jouer à de « vrais » jeux informatiques en déplacement. (Photo: Vanne)

Le point de vente de Logitech est les trois applications de jeu en nuage mentionnées. Au lieu d’une Xbox maladroite ou d’une calculatrice monstre gourmande en énergie, tout ce dont vous avez besoin est votre ordinateur de poche et une connexion WiFi pour jouer à des jeux classiques et modernes. Dit Logitech.

Logitech ne doit pas cacher le fait que pour l’application Xbox il faut un abonnement Game Pass Ultimate en cours à 12,99 euros par mois et devoir acheter des jeux sur GeForce Now et Steam. Les exceptions sont les jeux gratuits comme Fortnite ou World of Tanks, qui fonctionnent sans frais supplémentaires. Il est peu probable que les acheteurs de G-Cloud reçoivent un prix préférentiel ou des jeux gratuits.

À qui s’adresse Logitech G Cloud ?

Les acheteurs de Logitech G Cloud comptent entièrement sur le cloud. La question sera de savoir s’ils obtiendront le meilleur ou le pire des trois mondes ici. La batterie, les commandes et la résolution de l’écran sont pour le moins encourageantes. Logitech permet aux clients d’économiser de l’argent avec l’ancien processeur de milieu de gamme. Un puissant Snapdragon de 8 génération aurait rendu l’appareil nettement plus cher.

Que dites-vous de cela ? Est-ce que G Cloud vous intéresse ? Dites le nous dans les commentaires!

Le Logitech G Cloud sortira le 17 octobre 2022 aux États-Unis. Les précommandes coûtent 299,99 $ plus taxes ; les acheteurs réguliers doivent payer 349,99 $ plus taxes. Un lancement européen n’a pas été confirmé.