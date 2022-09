Meta dit de payer 175 millions de dollars à l’application de talkie-walkie pour avoir enfreint ses brevets

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le parent de Facebook, Meta, a été condamné à payer près de 175 millions de dollars au fabricant d’une application de talkie-walkie après qu’un jury l’a reconnu coupable d’avoir violé deux brevets détenus par Voxer. Le procès, initialement déposé en 2020, tourne autour de la technologie de streaming vidéo utilisée par Facebook Live et Instagram Live.

Le vétéran de l’armée Tom Katis, ancien béret vert, a commencé à développer une technologie de communication en 2006 après avoir été témoin de problèmes de communication sur le champ de bataille alors qu’il servait en Afghanistan. La plainte de Voxer (via le LA Times) indique qu’après s’être réenrôlé après le 11 septembre et avoir servi comme sergent des communications dans les forces spéciales de l’armée en 2003, son unité a été prise en embuscade et il a fait face aux lacunes des systèmes existants tout en essayant de coordonner les évacuations sanitaires et les renforts. .

Voxer a lancé son application Walkie Talkie en 2011. Facebook a approché l’entreprise au sujet d’une collaboration potentielle peu de temps après. En 2012, Voxer avait partagé son portefeuille de brevets et sa technologie exclusive avec la société de médias sociaux.

Les réunions ont calé, ce qui a conduit Voxer à identifier Facebook comme un rival malgré l’absence de Facebook Live ou Instagram Live à l’époque. La société a ensuite révoqué l’accès de Voxer « aux composants clés de la plate-forme Facebook ».

Un tribunal d’Austin, au Texas, vient de statuer que Facebook Live et Instagram Live ont enfreint deux brevets Voxer, qui impliquent tous deux la transmission de médias en streaming.

Dans un procès au Royaume-Uni, Facebook a affirmé que Voxer avait enfreint son propriété intellectuelle et voulait que les brevets de Voxer soient déclarés invalides. Selon The Reg, Facebook a fait valoir que la vidéo en direct avec pause et poursuite existait avant que le brevet ne soit accordé, et que le brevet devrait donc être annulé.

Meta a déclaré au Times qu’il contestait les affirmations de Voxer, naturellement, et il pense que les preuves présentées lors du procès au Texas ont montré que Meta n’avait pas enfreint les brevets de Voxer. Il a l’intention de demander d’autres réparations, y compris le dépôt d’un appel.

Devoir remettre 175 millions de dollars serait un gros problème pour la plupart des entreprises, mais cela ne sera pas beaucoup ressenti par Meta, en supposant qu’il perde son attrait. Le bénéfice net de la société de Mark Zuckerberg était de 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre avril-juin.