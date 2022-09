Le NTSB demande à tous les nouveaux véhicules de tirer parti de la technologie pour prévenir la conduite en état d’ébriété et les excès de vitesse

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le National Transportation Safety Board (NTSB) a demandé à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) d’envisager d’exiger que tous les nouveaux véhicules soient équipés d’une technologie de détection d’alcool à bord qui limiterait ou interdirait aux conducteurs avec facultés affaiblies de conduire leur véhicule.

La recommandation intervient après une enquête sur un accident du Nouvel An 2021 à Avenal, en Californie, qui a tué neuf personnes dont sept enfants. Selon le rapport du NTSB, un SUV roulant entre 88 et 98 mph a traversé la ligne médiane dans le trafic en cours et est entré en collision avec une camionnette occupée par un driver et sept passagers.

Le driver du SUV avait un niveau élevé d’intoxication à l’alcool et faisait de la vitesse.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que la technologie aurait pu empêcher l’accident, « tout comme elle peut empêcher les dizaines de milliers de décès dus à la conduite avec facultés affaiblies et aux accidents liés à la vitesse que nous voyons aux États-Unis chaque année ».

La conduite en état d’ébriété est l’une des principales causes d’accidents avec blessures sur les autoroutes. Depuis 2000, plus de 230 000 personnes sont mortes dans des collisions impliquant des conducteurs aux facultés affaiblies. Rien qu’en 2020, on estime que 11 654 décès – soit environ 30% de tous les décès sur la route cette année-là – impliquaient des conducteurs ivres.

Le NTSB est par ailleurs intéressé à abaisser la limite de concentration d’alcool dans le sang à 0,05 g / dL ou moins.

L’agence est également préoccupée par les excès de vitesse. En 2020, quelque 11 258 décès sur la route impliquaient au moins un driver en excès de vitesse. La NHTSA a déclaré que l’excès de vitesse augmente à la fois les chances d’être impliqué dans un accident et la gravité des blessures subies.

Les deux questions figurent sur la liste des améliorations de la sécurité des transports les plus recherchées du NTSB. À ce titre, le NTSB a également appelé à une stratégie visant à éliminer les accidents liés à la vitesse en combinant des mesures traditionnelles telles que la réglementation et l’application avec des limiteurs de vitesse basés sur la technologie et une technologie intelligente d’adaptation de la vitesse.

Les nouveaux véhicules devraient-ils être équipés de systèmes de détection d’alcool et de limiteurs de vitesse supplémentaires ? Serait-il juste de demander aux non-buveurs et à ceux qui n’accélèrent pas de payer un supplément pour des systèmes qui ne feront que les gêner ? Même si de telles mesures sont obligatoires, il faudra probablement de nombreuses années avant qu’elles ne soient mises en œuvre et à ce moment-là, la technologie de conduite autonome pourrait être suffisamment avancée pour les annuler complètement.