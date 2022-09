25 % des abonnés Netflix envisagent de quitter le service, Apple TV+ se classe en bas de la liste des vidéos en streaming les plus utilisées

Netflix a déjà perdu 1,2 million d’abonnés au cours des deux premiers trimestres de 2022. Alors que la société espère ajouter un million de nouveaux utilisateurs avec son nouveau niveau financé par la publicité, une enquête montre qu’un utilisateur de Netflix sur quatre prévoit d’annuler son abonnement cette année. Voici ce que cela pourrait signifier pour d’autres services de streaming, tels que Apple TV+.

Commentaires a interrogé 1 000 Américains pour évaluer leurs habitudes de streaming en 2022. Selon le rapport, l’Américain moyen est abonné à quatre plateformes de streaming.

Netflix est toujours le service de streaming le plus populaire avec près de 4 Américains sur 5 (77%) actuellement abonnés à la plateforme. De plus, 70 % déclarent utiliser le plus Netflix, suivis de :

HBO Max : 9,91 % ;

Disney+ : 6,18 % ;

Paon : 4,25 % ;

Hulu : 3,86 % ;

Apple TV+ : 2,70 % ;

Paramount+ : 2,70 %.

Cela dit, de tous les abonnés Netflix, 25% prévoient d’annuler leurs abonnements. Parmi ceux qui envisagent de quitter le service de streaming, les deux tiers disent que l’augmentation des coûts est l’une des raisons.

Selon l’enquête, Netflix a le coût moyen le plus élevé parmi les huit services de streaming les plus populaires aux États-Unis. L’autre gros reproche des utilisateurs de Netflix est double :

1 répondant sur 3 a déclaré que Netflix n’avait plus les émissions qu’il souhaitait regarder ;

30% ont déclaré utiliser davantage d’autres services de streaming.

Enfin, l’enquête montre le pourcentage d’abonnés de chacun des services de streaming les plus populaires :

78 % sont abonnés à Netflix ;

46 % sont abonnés Disney+ ;

42 % sont abonnés à HBO Max ;

33 % sont abonnés à Peacock ;

26 % sont abonnés à Hulu ;

22 % sont abonnés à Apple TV+ ;

5 % sont abonnés à Hulu ;

5% sont des abonnés Amazon Prime.

Au final

Bien que Netflix craigne de perdre plus d’abonnés, c’est toujours le service de streaming le plus populaire avec une part de 70% du marché global des abonnés. Pour une comparaison plus approfondie, HBO Max détient une part de 10% de ce marché.

Pour Apple TV+, il y a toujours de la place pour la croissance. Apple regroupe ce service de streaming avec toutes les options d’abonnement Apple One. De plus, son catalogue primé ne coûte que 4,99 $, ce qui devient plus attrayant que jamais.

Vous pouvez consulter l’étude complète ici.

