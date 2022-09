Les AirPods Pro de deuxième génération sont passés en revue, ils sont plutôt bons

Par DigitalTrends le 22 septembre 2022



90

Avec une suppression du bruit surnaturelle et un son amélioré, il n’y a tout simplement pas de meilleure option pour les propriétaires d’iPhone, d’iPad et de Mac que les AirPods Pro 2 d’Apple.

Par Câblé le 22 septembre 2022



90

Ils se couplent instantanément, s’adaptent bien et sont résistants à l’eau selon la norme IPX4, vous pouvez donc les emporter avec vous à la salle de sport et faire du jogging sous la pluie. Le son, la suppression du bruit et les microphones sont de premier ordre pour tout, de la musique en cours d’exécution aux conférences téléphoniques vitales. Vous pouvez les utiliser pour faire taire vos enfants qui crient, et vous pouvez désormais même allumer Taylor Swift sans prendre votre iPhone. De quoi d’autre avez-vous vraiment besoin d’une paire d’écouteurs ?

De The Verge le 22 septembre 2022



80

Même ainsi, les AirPods Pro ne sont pas nécessairement ce qu’ils étaient autrefois, maintenant flanqués de sérieux concurrents des ennemis technologiques d’Apple. Le premier jour, ce ne sont pas les écouteurs sans fil les plus performants que vous puissiez acheter, ni les meilleurs de leur catégorie en ANC grâce à Bose. Mais aucun de ces faits n’est susceptible de dissuader les propriétaires d’iPhone de considérer les AirPods Pro de deuxième génération au-dessus de la plupart des options en fonction de leurs performances fiables et des avantages de l’écosystème transparent d’Apple.

Par PCMag le 22 septembre 2022



90

Les AirPods Pro de deuxième génération offrent des performances ANC et audio exceptionnelles, ce qui en fait les meilleurs véritables écouteurs sans fil antibruit pour les utilisateurs d’appareils Apple.

De Pocket-Lint le 22 septembre 2022



100

Les AirPods Pro 2e génération offrent toutes les mêmes fonctionnalités que les excellents AirPods 3e génération, mais ils ajoutent les modes d’annulation active du bruit et de transparence adaptative, ainsi que le capteur tactile pour le contrôle du volume sur la tige. Il existe également d’excellents autres ajouts en ce qui concerne le boîtier de charge.

Par TechCrunch le 22 septembre 2022



Dans l’ensemble, les nouveaux pros sont, encore une fois, excellents. Certains ajouts vraiment bienvenus à l’une des meilleures paires d’écouteurs du marché. À 249 $, le prix est un peu élevé, mais ce sont des écouteurs que vous voudrez avec vous sur le long terme.

Par Yahoo! le 22 septembre 2022



Cependant, si vous essayez de choisir entre AirPods Pro et un autre ensemble d’écouteurs sans fil, je peux certainement recommander le premier, en particulier aux propriétaires d’iPhone. Une grande partie de la « sauce secrète » des AirPods réside dans l’intégration : Siri pour les commandes vocales mains libres, Find My pour localiser les bourgeons perdus, l’écran de verrouillage de l’iPhone pour l’état de la batterie et plus encore. Tout comme l’Apple Watch est la meilleure smartwatch pour les utilisateurs d’iPhone, les AirPods Pro sont sans doute les meilleurs écouteurs.